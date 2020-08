Encamp habilita tres zones noves per autocaravanes, un sector turístic en creixement

Encamp habilita tres zones noves per autocaravaning a la parròquia, que des de principis d’agost estan en funcionament. Les noves zones d’aparcament per a autocaravanes es troben a les Pardines, als Cortals, a tocar de l’estació intermèdia del Funicamp i del rocòdrom, i a Prat de Baró, just al centre de la vila.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, recollida en el Pla de Xoc de reactivació econòmica, és crear noves zones d’aparcament per autocaravanes per tal d’incrementar el turisme d’aquest sector a la parròquia. Els aparcaments estant reservats per estacionar-hi un màxim de 48 hores i només per autocaravanes amb matrícules estrangeres, en total en podran estacionar unes 25 entre els tres aparcaments habilitats.

Els tres aparcaments són sense serveis però s’ha col·locat una senyalització per informar als visitants que els serveis els poden trobar a l’aparcament de Terres Primeres al centre d’Encamp.

Per altra banda, s’ha informat també a diferents webs i espais informatius i a les associacions de caravàning dels nous espais disponibles a la parròquia perquè siguin fàcilment localitzables a través d’internet.

En els darrers mesos la venda i lloguer d’autocaravanes ha incrementat arreu d’Europa, en part conseqüència de la pandèmia, però ja abans de la situació d’emergència sanitària era un sector en creixement.