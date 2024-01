Encamp habilita la part superior de l’aparcament de Terres Primeres per a cotxes

Aparcament Terres Primeres de Baix (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp habilita la part superior de l’aparcament de Terres Primeres exclusivament per a cotxes donat que a partir d’aquest divendres, 12 de gener, l’aparcament de Terres Primeres de Baix retorna a la propietat per a la construcció de nous habitatges i deixarà de ser un aparcament comunal.

La part superior de l’aparcament quedarà disponible per a cotxes amb unes 35 places, a diferència d’ara que estava habilitat per a camions i autocaravanes. Els usuaris amb abonament ja disposen d’una nova plaça en un altre aparcament comunal i la zona per a autocaravanes es concentrarà a l’aparcament de les Feixes davant del Funicamp.

Properament es posarà en servei el nou aparcament del parc de l’Ossa amb 80 places disponibles per a donar servei a aquesta zona i s’han adjudicat les obres del nou aparcament de la Terra de la Coma Llarga amb una previsió de 142 places.