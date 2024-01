Encamp gaudirà aquest diumenge de la tradicional escudella

Imatge de la darrera edició de l’escudella de Sant Antoni a Encamp (Comú / arxiu)

El passat dimecres li va tocar al Pas de la Casa i, aquest diumenge, 21 de gener, serà el torn d’Encamp per a celebrar la tradicional escudella. A les 13 hores hi haurà els Encants, on se subhastaran coques, bulls, embotits, peus de porc i altres productes. La recaptació anirà destinada a obres benèfiques de Càritas Encamp. Posteriorment, a partir de les 13:30 hores es començarà a repartir l’escudella fins a acabar existències.

Finalment, un dels elements més distintius de la festivitat, com són els plats commemoratius, enguany inclouen una il·lustració de la caseta de turisme que als anys seixanta es va fer tan popular a Andorra, i que ara s’ha reconstruït al Pas de la Casa, al carrer Sant Jordi. Aquests es poden adquirir a les oficines de Turisme o a La Valireta. El preu és de 8 euros i també es podran comprar el mateix dia de l’escudella a la plaça de Sant Miquel d’Encamp.