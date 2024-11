Encamp estrenarà el Nadal, dilluns, amb l’encesa de llums

Cartell de la programació de Nadal a Encamp i al Pas (Comú d’Encamp)

Encamp presenta un programa d’activitats per a les festes nadalenques pensat per a tots els públics. L’oferta inclou tallers, un bingo de lletres, l’encesa de llums, contacontes, la Fira de Santa Llúcia, el 30è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra i les arribades i recepcions del Pare Noel i els Reis d’Orient. L’encesa de llums tindrà lloc el dilluns, 2 de desembre i es farà a les 18 h a la plaça dels Arínsols d’Encamp i a les 18:30 h a la plaça de l’Església del Pas de la Casa. Els actes comptaran amb les actuacions del Cor Rock d’Andorra i d’Encamp i el repartiment de coca i xocolata calenta.

Pel que fa a la Fira de Santa Llúcia, se celebrarà del 6 al 8 de desembre i estarà concentrarà a la plaça de Sant Miquel d’Encamp. La fira acollirà diferents parades d’artesania i productes locals, així com espectacles i concerts.

El divendres, 6 de desembre, la fira obrirà de les 16 h a les 20 h, oferint un concert de ‘Vibrand en clau de soul’ a les 17:30 h i a les 18:30 h.

El dissabte, 7 de desembre, la fira estarà operativa de les 10 a les 20 h, amb l’actuació del Mag Marc Ferrer a les 11:30 h i a les 12:30 h. A més, a la tarda, a les 17:30 h i a les 18:30 h, hi haurà un concert del grup ‘Odara’.

L’últim dia de fira, el diumenge 8 de desembre, les parades estaran obertes de les 10 h a les 14 h. I per a concloure l’esdeveniment, a les 12:30 h i a les 13:30 h hi haurà un concert amb els artistes Manuel Fernández i Roser Puigbò.





30è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra

Encamp i el Pas de la Casa acolliran un any més el Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra, que enguany complex la 30a edició.

L’esdeveniment oferirà varis espais d’oci i lúdics pensats per a les diferents franges d’edat d’infants i joves. Hi haurà l’espai primers passos (per als més petits), l’espai lúdic esportiu (amb inflables i altres jocs en moviment), l’espai multimèdia (amb diferents plataformes de realitat virtual i consoles), l’espai tallers creatius (on s’oferiran diferents activitats) i l’espai d’espectacles (on hi haurà representacions sensorials, teatrals i musicals).

El saló estarà obert de les 16 h a les 21 h. A Encamp serà del 27 al 30 de desembre i al Pas de la Casa del 2 al 4 de gener.

El preu del saló és de 6 euros per a l’entrada de dia, tant a Encamp com al Pas de la Casa. També hi ha l’opció d’abonament a tots els dies: a Encamp és de 20 euros i al Pas de la Casa de 15 euros.





Activitats a les biblioteques comunals d’Encamp i del Pas de la Casa

També en el marc de les activitats nadalenques, el 30 de novembre es farà un bingo de lletres a les biblioteques comunals d’Encamp i del Pas de la Casa. L’acte compta amb la col·laboració de la Federació Internacional d’Scrabble i es farà de les 10 h a les 13:30 h a Encamp i de les 16 h a les 19 h al Pas de la Casa. Els guanyadors es podran emportar diferents premis relacionats amb l’escriptura i la literatura.

El 3 de desembre hi haurà el taller infantil ‘Estimat Pare Noel’, on els infants majors de 6 anys podran preparar una carta creativa per a enviar al Pare Noel. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca d’Encamp a les 17:30 h.

Poc després, el 5 de desembre, hi haurà el contacontes ‘En Bum i el llibre màgic de les fades’ a la Biblioteca del Pas de la Casa, a les 17:30 h. Durant l’activitat, els infants coneixeran un simpàtic elefant que toca la bateria en un context de fades i Nadal.





Entrega de cartes i arribada del Pare Noel

El Museu Casa Cristo d’Encamp acollirà un any més l’entrega de cartes en persona al Pare Noel perquè els infants puguin donar en mà la seva preuada carta a un dels personatges més màgics del Nadal.

L’entrega es podrà fer els dies 23 i 24 de desembre durant el següent horari: dilluns 23 de les 10 h a les 13:30 h i de les 16 h a les 19 h. Dimarts 24 de les 10 h a les 13:30 h. Per a fer l’entrega és obligatori reservar cita prèvia al telèfon 833 551.

Pel que fa a l’arribada del Pare Noel, el 24 de desembre, a Encamp sortirà a les 18 h des de Casa Cristo. Anirà acompanyat d’una carrossa, de l’Escola Líquid Dansa i l’espectacle itinerant ‘Moonlight Juggles’, de la companyia Todozancos. Recorrerà els carrers de la vila fins arribar a la plaça dels Arínsols. Allà rebrà als nens i nenes i recollirà els seus desitjos.

Al Pas de la Casa, el Pare Noel arribarà a les 18:30 h. Baixarà amb carrossa des de la plataforma de Grandvalira i recorrerà els carrers de la vila fins a la Sala de Festes acompanyat del Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness i l’espectacle itinerant ‘Oxigenia’, de la companyia Todozancos. Un cop finalitzi la desfilada, el Pare Noel rebrà els nens i nenes de la parròquia a la Sala de Festes del Pas de la Casa.

Es repartirà coca i xocolatines durant la recepció del Pare Noel als infants.

El 24 de desembre també se celebrarà la tradicional Missa del Gall. L’ofici religiós, que commemora el naixement de Jesús de Natzaret, es farà a les 00 h a l’Església de Santa Eulàlia d’Encamp i a les 19:30 h a l’Església del Pas de la Casa.





Arribada dels Reis d’Orient amb espectacles itinerants i la tradicional baixada de torxes

Els actes nadalencs acabaran amb l’arribada dels Reis d’Orient. A Encamp, Ses Majestats sortiran des del carrer Sant Miquel, número 3, a les 18:30 h, i recorreran els carrers de la vila acompanyats de la carrossa i l’espectacle itinerant ‘Crazy Ors’ (de la companyia Mademoiselle Paillete) fins arribar a la plaça dels Arínsols. Un cop allà, els reis rebran als nens i nenes i recolliran les seves cartes.

Pel que fa al Pas de la Casa, a les 18 h, els Reis d’Orient baixaran per les pistes d’esquí amb retrac i acompanyats de la tradicional baixada de torxes fins a la plataforma de Grandvalira, des d’on es podran veure els focs artificials de fi de recorregut. Des de la plataforma, Ses Majestats recorreran els carrers de la vila amb carrossa fins arribar a la sala de festes, on rebran als infants.

En finalitzar les cavalcades es repartirà coca i xocolatines als infants mentre es fa la recepció dels Reis d’Orient.