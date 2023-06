Encamp “es posa en forma” amb un gimnàs de 1.350 m²

Visita a les instal·lacions del nou gimnàs d’Encamp en la seva inauguració (Comú)

El comú d’Encamp ha inaugurat aquest matí de dijous l’ampliació del Complex Esportiu que consisteix en un nou gimnàs de 1.350 m² dedicats a la pràctica esportiva interior i exterior. Aquesta tarda, i durant els matins de 10 a 13 hores de demà divendres i fins dilluns hi haurà portes obertes perquè tothom pugui visitar-lo.

Les noves instal·lacions inclouen dues sales polivalents, dos vestidors, un vestíbul, una àmplia zona de màquines per a diferents tipologies d’exercicis, un espai diàfan sense màquines per a estiraments i una terrassa exterior amb vistes al riu i al passeig de l’Alguer preparada per a acollir activitats i esdeveniments a l’aire lliure.

Els nous espais permetran incrementar l’aforament i donar resposta a totes les edats (junior, adult i sènior) i oferir un ventall més ampli d’activitats dirigides, incorporant, per exemple, cycling a l’exterior aquest estiu o el cross trainning a partir del setembre.

La cònsol major, Laura Mas, ha destacat que “aquesta nova instal·lació amb més de 1.300 m2 és una millora molt important per a poder donar un bon servei als usuaris del Centre Esportiu” i ha assegurat que “hem fet una inversió molt pensada en els usuaris, però també en el procés de construcció per a controlar la despesa, i en el futur manteniment de la instal·lació perquè sigui el més eficient possible”, referint-se al tipus de construcció diàfana, amb els serveis a la vista, el sistema de climatització aerotèrmica o la catalogació de l’edifici en classe A en termes d’eficiència energètica.

Mas ha reiterat que “era una inversió necessària donades les condicions de l’actual emplaçament” i “celebro que a partir d’avui ja sigui una realitat i per tant, tothom pugui rebre un servei de més qualitat”

La cònsol major ha clos el seu parlament amb “un agraïment a tothom que ha treballat per a fer realitat aquest nou equipament comunal” i ha reblat “en nom de tots els encampadans i encampadanes gràcies per la vostra feina”.

D’altra banda, el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha assegurat que “si promovem els beneficis de l’esport hem de procurar unes bones instal·lacions esportives” i, per això, ha assegurat que “és un nou equipament per als encampadans i encampadanes que en fan ús i han demanat aquesta inversió de forma continuada”, però també, per a “seguir sent atractius per a les estades esportives”. Fernàndez ha recordat que, precisament, en els mesos de menys afluència de residents, que “és durant l’estiu, la instal·lació té un bon rendiment gràcies a les estades esportives”.

Fernàndez s’ha sumat a l’agraïment fet per la cònsol major, a tot l’equip comunal i a tot el conjunt d’industrials per la feina realitzada durant els darrers mesos i ha desitjat que “esperem que tothom pugui gaudir al màxim d’aquesta nova instal·lació”. A més, ha assegurat que “culminem una fase de millores al Complex Esportiu, que va començar amb la zona aquàtica, però no finalitza aquí, ja que segueixen havent necessitats en altres emplaçaments com la zona de recepció, entre d’altres”.

La inauguració ha comptat amb la presència dels consellers comunals i els directors del Comú d’Encamp. A més, han intervingut el cap de gestió i promoció esportiva, Robert Gil, i el director del Departament d’Infraestructures i Manteniment, Cerni Areny, que han explicat els detalls tècnics de la construcció i del nou equipament mentre han realitzat una visita guiada als assistents a la inauguració.

El termini d’execució de les obres ha estat d’uns 16 mesos i el cost total de l’equipament ha estat de 2,4 milions d’euros.





Espais diàfans, amplis i lluminosos per a millorar la prestació del servei

El nou gimnàs és completament diàfan i disposa d’espais de musculació, TRX, bicicletes de cicling, maquinària per a exercicis cardiovasculars, de força guiada i pes lliure, així com espais d’entrenament, escalfament, estiraments i màquines i material especial que permet entrenar per a les curses d’obstacles, com l’Spartan.

Pel que fa a la terrassa exterior, està preparada per a la pràctica d’activitats dirigides i tota la façana sud té grans finestrals amb vistes al riu i al passeig de l’Alguer, aportant molta lluminositat i amplitud a les instal·lacions. A més, aquest espai també està pensat per a acollir altres activitats més enllà de l’activitat esportiva.

Per tal de millorar l’atenció a l’usuari, s’han incorporat dos espais de treball a la zona del vestíbul i s’ha instaurat una sala de monitors per a proporcionar informació i acompanyament en la confecció de rutines d’entrenament personalitzat.





Ús d’energies renovables i classificació energètica de Classe A

La construcció del nou gimnàs s’ha executat amb criteris de sostenibilitat i l’aprofitament d’energies renovables. Un exemple és el sistema de climatització aerotèrmica.

Les màquines de ventilació incorporen un recuperador d’energia que aprofita la calor continguda a l’aire interior de l’edifici transferint-lo a l’aire fresc de l’exterior, amb una eficiència de quasi el 90 %, fent que la demanda per a escalfar l’aire exterior tingui un menor cost energètic i garantint, així, una bona qualitat d’aire a l’interior.

Per les seves característiques, l’edifici del nou gimnàs té una classificació energètica Classe A, la més alta a nivell d’eficiència.





Incorporacions tecnològiques

A banda dels equipaments físics, el gimnàs també integra un programari per a realitzar classes virtuals de cicling i una aplicació d’entrenaments personals bàsics per a dispositius mòbils.

A més, totes les màquines disposen d’un codi QR que mostra a l’usuari un vídeo explicatiu de com cal realitzar els diferents exercicis físics, prestant així una major informació.





Portes obertes per a visitar el nou gimnàs

Avui, dijous 22 de juny, de les 17 a les 22 hores i durant els matins, de 10 a 13 hores, de divendres 23 fins al dilluns 26 de juny, hi haurà portes obertes perquè tothom pugui visitar-lo.

El Comú regalarà l’entrada d’un dia a tots els que assisteixin a les portes obertes per a poder provar les instal·lacions en funcionament.