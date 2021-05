Encamp entrega els premis del concurs de punts de llibre

El Comú d’Encamp ha fet entrega dels premis als guanyadors de la desena edició del concurs de punts de llibre de la biblioteca comunal d’Encamp. El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha entregat els premis als guardonats i ha manifestat que la participació ha disminuït una mica a causa de la Covid-19 perquè l’afluència a la biblioteca també ha baixat, però tot i així, “ha estat bona”.

En total a Encamp hi han participat 34 persones, i la categoria amb més participació ha estat la d’alevins (de 7 a 10 anys) amb catorze participants. El concurs és “bo pels nens perquè així comencen a iniciar-se al món de la literatura”, ha indicat David Cruz.

De les cinc categories, el jurat sota “criteris de creativitat, originalitat i també amb simbolisme de Sant Jordi”, han escollit els dos millors punts de llibre, ha indicat Cruz. Així, els premis han consistit en uns lots de llibres seleccionats per a cada franja d’edat i, a més, els primers premis tindran el punt de llibre imprès a la biblioteca durant tot un any fins a la següent edició del concurs.

En la categoria benjamí (de 5 a 6 anys) els guanyadors han estat Àlex Risco i Lucas Guillermo; en l’aleví (de 7 a 10 anys) han estat Charlie Boher i Mario Guillermo; els guanyadors dels infantils (d’11 a 14 anys) han estat Cèlia Caraguel i Nerea de Pablo; i finalment en els adults (a partir de 18 anys) els primers premis han estat per a Ramon Pujol i Maria Carmen Herrera.

A la biblioteca comunal del Pas de la Casa, on hi ha hagut una gran participació amb 54 punts de llibre presentats, els primers premis han estat: en la categoria benjamí per a Rafael Ferraz i Nolan Grand; en els alevins per a Luana Barbosa i Eloa Martins; els infantils per a Eva Casanovas i Ainara García; el juvenil per a Anaïs Barbosa; i finalment en la categoria d’adults, els vencedors han estat Raquel Sacramento i Cristina Medina. L’entrega dels premis al Pas de la Casa es farà aquest dijous a les 18 hores a la biblioteca comunal.

Cal recordar que el concurs que es va iniciar per Sant Jordi arriba ja a la desena edició. Des del comú es destaca que és un concurs que ja es troba arrelat dins de les programacions culturals de les biblioteques per incentivar la lectura i que per tant, tornarà a tenir continuïtat durant l’any vinent.