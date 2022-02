Encamp entrega 5.050 euros en premis del II Concurs d’aparadors i decoració de Nadal

El Comú d’Encamp ha fet entrega de 4.350 euros en premis i 700 en vals de la compra per als participants del II concurs d’aparadors i decoració de Nadal promogut pel Departament de Turisme i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, l’Associació d’Empreses d’Encamp i el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa per embellir i engalanar la parròquia durant les festes de Nadal mitjançant la participació ciutadana.

En total hi ha participat 35 establiments comercials, hotelers i de restauració, i particulars els quals han gaudit d’un val de compra de 20 euros per gastar en els mateixos establiments participants en el concurs.

Els premis no s’han pogut entregar en un acte conjunt per la pandèmia, però s’han fet entrega dels diplomes i els premis individualment als guanyadors per part del conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, un representant del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, Carlos Gomes, acompanyats del director de Turisme i Reactivació Econòmica, Ricard Gonzalvo, i el tècnic de Reactivació, Ignasi Vinós.

Els establiments guanyadors de l’edició 2022 han estat:

Guanyadors de la categoria 1. Comerços en planta baixa:

Primer premi: Maxicurs . Encamp

. Encamp Segon premi: Bella & Sexy. El Pas de la Casa

Guanyadors de la categoria 2. Locals comercials i interiors:

Primer premi: Perruqueria Meritxell. Encamp

Segon premi: Desert

Guanyadors de la categoria 3. Restaurants i Bars

Primer premi: Creperia Ernesto . Encamp

. Encamp Segon premi: Cal Padrí

Guanyadors de la categoria 4. Xalets

Primer premi: Carles Picart Casadevall. Encamp

Casadevall. Encamp Segon premi: Desert

Guanyadors de la categoria 5. Edificis

Primer premi: Veïns casa Oros. Encamp

Oros. Encamp Segon premi: Desert

Guanyadors de la categoria 6. Pisos i apartaments particulars

Primer premi: Jose Antoni Valen. El Pas de la Casa

Antoni Valen. El Pas de la Casa Segon premi: Fabrice de Oliveira . Encamp

Guanyadors de la categoria 7. Hotels (interiors)

Primer premi: Hotel Guillem. Encamp

Segon premi: Hotel Sporting. El Pas de la Casa

Guanyadors de la categoria 8. Hotels (exteriors)