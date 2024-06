Encamp engega una prova pilot a la Bartra amb contenidors intel·ligents per a incentivar el reciclatge

Els contenidors intel·ligents a la zona de la Bartra (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha donat el tret de sortida a la prova pilot de contenidors intel·ligents de recollida de residus a la zona de la Bartra i sota la premissa ‘Estalvia reciclant!’. D’aquesta manera, els veïns dels dos edificis que participaran a la prova pilot, seran els primers a interactuar amb la nova eco-illa, una infraestructura intel·ligent que compta amb contenidors per a les fraccions de vidre, envasos lleugers, paper-cartó i brossa, amb un control d’accés per identificació mitjançant targetes personalitzades per a cada habitatge.

Una iniciativa que permet continuar avançant en la millora del servei de recollida selectiva de residus a la parròquia, contribuint a la sostenibilitat del planeta i que permetrà analitzar les millores a realitzar en el servei de recollida.

La cònsol major, Laura Mas, el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba, i l’equip comunal responsable del projecte, van reunir-se ahir dilluns amb els veïns dels dos primers edificis de la Bartra que participaran en la prova pilot per a explicar de primera mà com funcionarà aquesta i facilitar-los les targetes identificatives per a evitar que s’hagin de desplaçar fins al Comú per a recollir-les.

Laura Mas va explicar que “l’objectiu de la posada en marxa de l’eco-illa, és, principalment, fomentar la correcta separació de residus” i va afegir “i millorar els punts de recollida perquè estiguin més nets i endreçats”. Mas va afegir que “l’acció inclou també una bonificació de fins al 30% en el seu rebut de la taxa d’Higiene” per a aquells usuaris que hi facin un ús correcte. D’altra banda, el Comú comptarà també amb la col·laboració de Pirinenca de Serveis, empresa que desenvolupa el servei de recollida d’escombraries a Encamp, en el seguiment i desenvolupament de la prova pilot.

Els veïns han rebut de manera molt favorable aquesta proposta, i més de la meitat ja van recollir ahir mateix les targetes identificatives.





Acompanyament de l’equip tècnic comunal mentre duri la prova pilot a la Bartra

Durant els primers dies de posada en funcionament hi haurà el servei d’Higiene disponible a la zona, de 7 h a 9 h, de 13 h a 15 h i de 19 h a 21h per a poder ajudar als veïns en el funcionament del nou punt de recollida i per a facilitar a tots els veïns la recollida de les targetes identificatives. Tanmateix es poden adreçar directament al Comú per a recollir-les fora d’aquest horari o per a qualsevol consulta al respecte.





Com funciona l’eco-illa?

L’eco-illa és un estructura que compta amb quatre contenidors, per a les fraccions de vidre, envasos lleugers, paper-cartó i brossa, i funciona amb un control d’accés per identificació, mitjançant targetes personalitzades per a cada habitatge, que ahir mateix es van facilitar a tots els veïns que van participar en la reunió.

En un primer pas, els usuaris passen la seva targeta pel lector que hi ha col·locat en una pantalla de l’eco-illa. Un cop identificats, es desplaçaran cap a la porta del contenidor que necessitin.

Les portes de cada contenidor disposen d’un sensor de moviment i, per tant, caldrà que els usuaris, un cop estiguin al davant del contenidor que toqui, passin la mà per la porta pertinent fent uns moviments suaus, i aquesta s’obrirà automàticament sense la necessitat de tocar-la.

Finalment, caldrà dipositar els residus dins del contenidor pertinent. La porta es tancarà automàticament un cop els usuaris hagin dipositat la bossa a l’interior (excepte el vidre, que s’ha de dipositar sense bossa).





Una primera prova pilot per a preparar el futur contracte de recollida de residus

El Comú d’Encamp té previst durant el segon semestre de 2024 dur a terme diferents proves pilot amb l’objectiu d’analitzar una sèrie de millores del servei de recollida de residus de la parròquia. La primera que posa en marxa és l’eco-illa a la zona de la Bartra, però continuarà amb altres propostes que s’aniran desenvolupant els propers mesos i que es centraran en els circuits de recollida, els horaris, el servei de recollida de trastos i andròmines, la recollida de grans productors o la millora dels punts de recollida a la via pública entre altres.





Una iniciativa de país: Reciclem Bé

La prova pilot de l’eco-illa a Encamp se suma com una nova acció emmarcada dins de la iniciativa Reciclem Bé, compartida pels set comuns del país, i amb la col·laboració de Pirinenca de Serveis. Reciclem Bé posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes tot un seguit d’eines per a ajudar a reciclar encara millor. És per això que el projecte va tirar endavant al seu dia, per exemple, una aplicació mòbil que es pot descarregar tant pel sistema operatiu Android com per IOS, amb la qual els usuaris poden resoldre els dubtes que puguin tenir a l’hora de reciclar, saber on s’ha de llençar cada cosa i evitar així equivocacions, amb un color vinculat a cada contenidor i assignat a una deixalla concreta.

Tanmateix, també hi ha un apartat reservat als professionals, amb eines per a reciclar com cal i sensibilitzar tots els treballadors per tal que esdevingui un procés ràpid, simple i senzill de realitzar.

Finalment, l’aplicació marca la localització de tots els espais dels quals disposa una parròquia per a reciclar correctament, perquè sigui on sigui una persona no es trobi amb cap dificultat per a llançar les escombraries on toca.

Cal destacar que les dades de reciclatge al país són molt bones i per sobre de la mitjana europea, però encara es cometen errors al moment de dipositar les deixalles al contenidor que realment els correspon. És per això que, per tal d’ajudar al ciutadà, totes aquelles persones que vulguin resoldre dubtes o obtenir més informació al voltant del correcte funcionament del reciclatge poden dirigir-se al web de Reciclem Bé.