Encamp engega les formacions obertes a la ciutadania com a parròquia cardioprotegida

Un dels desfibriladors instal·lats a la parròquia d’Encamp (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha posat en marxa un cicle de formacions obertes als residents de la parròquia, als treballadors comunals, comerciants, representants de clubs esportius… per a aprendre a utilitzar els 13 desfibril·ladors que hi ha repartits en diferents punts de la parròquia (10 a Encamp i 3 al Pas de la Casa). La iniciativa es fa en col·laboració amb la Creu Roja d’Andorra.

Les sessions formatives es duran a terme a partir del 23 de maig. El conseller de Recursos Humans, Èric Alguacil, ha explicat que es realitzaran “dotze sessions i dues seran de tarda adreçades als ciutadans en general” perquè “és important que aprenguem a utilitzar-los” i, per tant, “des del comú posarem els mitjans perquè així sigui”.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha animat a la ciutadania d’Encamp i del Pas de la Casa a “apuntar-se a les formacions” i ha destacat la importància d’endegar iniciatives que puguin “ajudar en casos d’accident, i en aquest cas, de parada cardíaca. Perquè en aquestes situacions el temps és primordial, i tenir un desfibril·lador a prop pot ser de vital ajuda”.

D’altra banda, el director general de la Creu Roja, Jordi Fernández, ha recordat que avui, 8 de maig, “és el Dia Mundial de la Creu Roja. Per tant, encara agafa més importància que aquest matí estiguem fent realitat el conveni per a cardioprotegir la parròquia d’Encamp” A més, “està demostrat que els desfibril·ladors, sobretot els primers minuts d’intervenció, salven vides. Per tant, que aquests aparells estiguin disponibles en espais públics és primordial”.

Els residents de la parròquia que estiguin interessats a participar en les formacions han d’omplir un formulari a través del web comuencamp.ad. Per a més informació, cal trucar al 873 200 o contactar a través del WhatsApp comunal 653 200.





Encamp, parròquia cardioprotegida amb 13 desfibril·ladors

Els 13 desfibril·ladors ubicats a Encamp i al Pas de la Casa tenen l’objectiu de donar resposta a possibles intervencions a ciutadans davant d’una aturada cardíaca.

Els aparells estan col·locats en nou zones estratègiques tenint en compte la concentració de ciutadans i visitants en determinades àrees. D’aquesta manera, hi ha desfibril·ladors tant en espais interiors com exteriors. A més, un dels aparells és mòbil, ja que està ubicat en un dels vehicles del Servei de Circulació.

En concret, Encamp compta amb un desfibril·lador a Prada de Moles, un a l’Avinguda Joan Martí (a la zona de la piscina de La Mola), quatre al Complex Esportiu, un al comú d’Encamp, un al Funicamp, un a l’alberg de la Baronia i el mòbil. Mentre que al Pas de la Casa n’hi ha dos al Centre Esportiu i un a l’avinguda d’Encamp, a la zona del telecabina Pioners. Totes les ubicacions es poden consultar en aquest mapa.