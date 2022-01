Encamp embellirà el nucli tradicional de La Mosquera amb petits murals de l’artista Samantha Bosque

El Consell de Comú d’Encamp ha informat de diversos punts aprovats en les darreres juntes de govern entre els quals la contractació de l’artista Samantha Bosque per a l’embelliment del nucli tradicional de La Mosquera, amb la creació de petits murals, en col·laboració amb els propietaris dels immobles de la zona i seguint amb l’estil de la façana de Casa Viliella. Els murals representaran diferents escenes quotidianes i tradicionals de la vida encampadana de principis de segle XX.

La cònsol major, Laura Mas ha explicat que “una de les prioritats que ens hem marcat és l’embelliment de la parròquia” i, per tant, “tirarem endavant nous equipaments i millores en la via pública, però també volem cuidar els petits detalls per protegir i embellir els nuclis tradicionals”.

La cònsol s’ha referit al fet que “aquesta acció es duu a terme en una zona molt visitada pels turistes”, el nucli tradicional de La Mosquera, per la seva proximitat amb el Tremat i el Museu Casa Cristo, per això s’ha optat per seguir amb la línia artística encetada amb el mural gegant de la plaça Sant Miquel i fer més atractiu i emblemàtica aquesta zona de la parròquia. Aquests treballs s’han adjudicat per un import de 10.045 euros i la previsió és que es comencin a pintar els murals cap a la primavera.

Obertura dels concursos per a la programació d’estiu

El Consell de Comú d’Encamp d’aquest dijous ha donat llum verda a obrir la convocatòria per a la programació cultural de l’estiu tant a Encamp com al Pas de la Casa. Properament, es publicarà al BOPA l’inici del termini perquè les empreses es puguin presentar al concurs per tal de preparar el cicle “Encamp en clau de llum edició 2022”, l’esdeveniment musical i artístic de l’estiu.

El departament de Cultura obrirà també la convocatòria per al subministrament d’espectacles de les festes majors i de la Festa del Poble d’Encamp. Paral·lelament, ja s’han adjudicat els espectacles i grups musicals de Carnaval, del cicle de musicals infantils i del Festival de titelles que es presentaran aviat.

Seguint en l’àmbit de la Cultura, s’han atorgat les subvencions a les entitats culturals i socials de la parròquia per un import de 81.111,20 €, un import superior a l’any anterior, principalment per a la recuperació de l’activitat de les entitats que s’havia vist aturada a conseqüència de la pandèmia. Les entitats subvencionades aquest any 2022 són l’Esbart Sant Romà, l’Associació Ball en Línia, Caritas, Creu Roja, l’Associació de Gent Gran d’Encamp i les associacions de mares i pares de l’Escola Andorrana d’Encamp i de les escoles franceses d’Encamp i del Pas de la Casa.

Adjudicació del subministrament de reactius i gestió de l’aigua potable

El Consell de Comú d’Encamp ha adjudicat per un import de 40.407,86 € anuals i per quatre anys, a l’empresa Abiòtic, el subministrament de reactius i la gestió del funcionament dels equipaments de potabilització de l’aigua de les xarxes d’abastament de la parròquia d’Encamp.

D’altra banda, durant la sessió del Consell del Comú d’Encamp, els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, han avisat que estaran “a l’aguait” amb relació al projecte de Prada de Moles i el seu impacte en les arques comunals. En aquest sentit, han recordat que en el pressupost, aprovat just fa unes setmanes, no es preveu cap partida per a aquest projecte.

“Podem dir que el projecte de Prada de Moles esdevé nacional i hem d’estar a l’aguait del qual pugui sorgir i de les condicions que es plantejaran i fins on el Comú pensa arribar perquè es pugui desenvolupar”, ha exposat el conseller socialdemòcrata, Enric Riba, en acabar la sessió del Consell de Comú d’aquest dijous. I és que en el pressupost per aquest 2022, aprovat a finals de desembre, tot just fa unes setmanes, “no hi ha previst ni un cèntim d’euro” per a aquest concepte, ha recordat el líder de PS+Independents d’Encamp, David Rios.

Més enllà de demanar rigor en la gestió pressupostària, els consellers socialdemòcrates han exposat que valoraran el projecte un cop disposin de l’informe d’adjudicació, ja que és un projecte “molt complex i ambiciós”, que fa molt difícil que el pugui desplegar qualsevol empresa. Per això, Rios ha manifestat entendre que hi hagi poca concurrència.

En un altre punt de l’ordre del dia, els consellers socialdemòcrates han demanat informació sobre l’adjudicació d’un estudi sobre el valor de les accions de Saetde i de les infraestructures instal·lades en el terreny objecte de la concessió. Es tracta d’un estudi que s’ha declarat “treball sensible”, per la qual cosa no es requereix fer un concurs públic per a la seva adjudicació, malgrat el seu preu, de més de 77.000 euros. Malgrat això, “entenem que seria bo” que s’hagués fet per concurs públic, ha defensat Rios, tot i entendre que s’hagin de fer aquests estudis i la seva naturalesa.