Encamp dona el tret de sortida als actes de nadal amb l’encesa de llums

La parròquia d’Encamp ha donat aquest dimecres el tret de sortida als actes de Nadal amb l’encesa de llums i el repartiment del calendari d’advent als infants de la parròquia menors de dotze anys, aplicant les noves mesures de prevenció decretades pel Govern, com per exemple el control amb certificat COVID per accedir al recinte dels espectacles.

Dos actes simultanis, un a la plaça de l’Església del Pas de la Casa, amb l’actuació de Patxi Leiva, i un altre a la plaça dels Arínsols d’Encamp amb les actuacions de les entitats encampadanes Cor Rock d’Andorra i l’Esbart Sant Romà, amb una peça assajada especialment per a l’ocasió han estat el preàmbul per a l’encesa de llums de la parròquia.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “hem adaptat l’encesa de llums a les noves mesures de prevenció de la COVID decretades aquesta setmana” i ha desitjat que “petits i grans puguin començar a gaudir de la màgia del Nadal però amb prudència i respectant les noves mesures”.

Fins al 12 de desembre es repartiran prop de 1300 calendari d’advent amb una il·lustració inspirada en elements característics de la parròquia i les cartes per enviar als Reis d’Orient o el Pare Noel.

Durant l’acte d’avui també s’han repartit bossetes individuals de coca amb xocolata, que d’acord amb les mesures vigents els assistents se les han endut per degustar-les a les seves llars.

Fira de Santa Llúcia els dies 4 i 5 de desembre

La cònsol major també ha recordat que durant el cap de setmana hi haurà la Fira de Santa Llúcia que comptarà amb 14 parades d’artesans i productors locals i que d’acord amb les mesures decretades caldrà presentar certificat COVID per accedir a la zona del recinte de les casetes ubicades a la plaça de Sant Miquel.