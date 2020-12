Encamp destina 9,1 milions d’euros a inversions per al 2021

La sessió del Consell de Comú d’Encamp celebrada aquest dimecres ha aprovat el pressupost per al 2020 de 31,9 milions d’euros, amb una previsió de 9,1 milions d’euros per a inversions, entre les quals destaca el nou parc d’Encamp, el carrer Sant Jordi del Pas de la Casa, el concurs d’idees per l’entorn del Llac d’Engolasters, l’arranjament de voravies, entre les quals les del Mirador i el carrer del Pedral, arranjaments i millores als equipaments esportius, així com accions incloses en el pla de reactivació econòmica.

El pressuposat contempla també la modificació de la cessió econòmica per a la construcció d’habitatges de lloguer i la possibilitat d’ampliar la partida d’ajudes socials, si és necessari.

El pressupost es redueix en un 4,38% respecte al 2020. S’ajusta també a la baixa en un -9,69%, la despesa financera. En referència a l’aplicació de les transferències de govern, es veuen fortament reduïdes, conseqüència de la previsió de reducció del PIB en un -10,30%. Els 9 milions previstos es destinaran, el 70,4% a inversions, i el 29,6% a despesa corrent. L’actual pressupost preveu, en el tancament de l’exercici, un endeutament del 59,69%, molt per sota del 200 del límit legal, però que dona capacitat al Comú per realitzar les inversions necessàries en el moment actual.

El pressupost i el marc pressupostari ha estat aprovat amb els vots a favor de la majoria i d’Agrupament Encampadà i el vot contrari del PS+independents.

En paraules de la cònsol major, Laura Mas, “és un pressupost realista adequat als moments actuals“. “La pandèmia demana uns pressupostos sensibles amb l’actual situació i uns pressupostos amb inversió pública. I aquest pressupost compleix aquests dos objectius“, ha afirmat Mas.

Per al Partit Socialdemòcrata, tant el pressupost com el marc pressupostari haurien de ser “més prudents” i no contemplen la “greu crisis que estem passant”. Així, el líder dels socialdemòcrates encampadans, David Rios, en roda de premsa posterior al Consell de Comú ha qualificat el pressupost “d’Encamp al país de les meravelles”.

Modificació del reglament d’accés motoritzat al medi

El Comú ha aprovat també una modificació del reglament d’accés motoritzat al medi natural i rural del 2013, amb l’objectiu de preservar l’entorn natural i alhora ordenar i compatibilitzar les diferents activitats que s’hi poden realitzar. Es manté la limitació de l’accés motoritzat, en camins de menys de 2,5 m d’ample, a les motos de trial i s’ha inclòs la possibilitat de realitzar entrenaments professionals, en zones determinades. Pensant també amb la voluntat de desenvolupar el cicloturisme, especialment la BTT, s’ha adaptat l’ordinació, regulant també l’accés rodat no motoritzat, per fer-ho compatible amb altres activitats al medi i evitar molèsties i garantir la seguretat de tots els usuaris. S’incorpora també la regulació de les fiances i assegurances per a respondre en cas de danys al medi.

Aquesta modificació ha estat aprovada amb els vots a favor de la majoria i d’Agrupament Encampadà i l’abstenció del PS+Independents. Rios ha assegurat que “haguéssim agraït més temps per poder fer aportacions”, ja que només van tenir tres dies per treballar-ho abans que s’aprovés en comissió i, l’endemà mateix, ho fes la junta de Govern.

El consell de Comú ha tractat altres punts, com l’aprovació de les ordinacions tributàries i els preus públics per al 2021 i adjudicacions per a la millora d’equipaments esportius comunals.

Pregunta en relació al forfet natura

Els socialdemòcrates havien entrat una pregunta perquè la majoria comunal la respongués en aquesta sessió del Consell de Comú relativa al forfet natura. El PS+Independents d’Encamp volia conèixer la posició de la majoria en relació a la possibilitat que es fes pagar als excursionistes per creuar un terreny comunal concessionat. Aquesta ha quedat clara, i alineada a l’opinió dels socialdemòcrates, en el sentit que els camins comunals estan a disposició de tothom i el seu ús és gratuït. En aquest punt, David Rios ha demanat als cònsols encampadans que incideixin en aquest sentit quan s’elabori el corresponent reglament per part de la concessionària.