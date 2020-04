El Comú d’Encamp demana als ciutadans que mentre duri l’emergència sanitària no es dipositi roba als contenidors habilitats, donat que amb el tancament temporal de la deixalleria no es pot realitzar el triatge entre la roba que pot ser reutilitzada per anar al rober de Càrites i la que és residu tèxtil per a ser tractat.

Habitualment els ciutadans dipositen, en aquests contenidors, roba que en molts casos està en bon estat, i pot ser reutilitzada, i d’altra que directament serà tractada com un residu tèxtil. Aquest procés de triatge es fa a la deixalleria, però actualment i mentre duri l’emergència sanitària, no es pot fer perquè la deixalleria està tancada com a mesura de contenció de l’expansió del coronavirus.

És per això que el Comú demana a la població que mentre duri l’emergència sanitària s’ajorni per més endavant les donacions de roba o el reciclatge de residus tèxtils, mantenint a les cases aquesta roba que podrà ser dipositada als contenidors més endavant quan el procés de recollida, triatge i posterior tractament pugui tornar al procés habitual amb la deixalleria oberta. El rober de Càrites però continua donant servei als usuaris que ho necessitin.

Per altra banda des del Comú es recorda a la ciutadania que la recollida d’objectes voluminosos al carrer està aturada, per evitar posar en risc als operaris i a la mateixa ciutadania, per tant, està prohibit mentre duri l’emergència sanitària dipositar qualsevol objecte (armaris, matalassos, electrodomèstics, sofàs, esquís….) al costat dels contenidors, perquè no està habilitat el servei per fer-ne la recollida.

Des del Comú es vol agrair la col·laboració ciutadana tan necessària en un moment com l’actual i apel·la a la responsabilitat col·lectiva per fer front a aquesta situació d’emergència sanitària.

Laura Mas, Cònsol Major d’Encamp, ha volgut agrair en nom del Comú l’esforç que tots els treballadors comunals estan fent aquests dies en la situació d’emergència que vivim. Un agraïment que ha volgut fer extensiu a tots els ciutadans i ciutadanes i també a les persones, institucions, entitats i organitzacions del país que treballen per prevenir i combatre els efectes del COVID-19, i expressar el condol, en nom del Comú a les famílies i amics que han patit la pèrdua d’una persona estimada en les darreres hores per culpa de l’epidèmia.