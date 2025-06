Encamp commemora els 80 anys de la mort d’Anne Frank amb una taula rodona per a recordar el seu llegat

Roser Porta, Pau Chica, Claude Benet i Josep Calvet (Comú d’Encamp)

La sala de la Valireta d’Encamp ha acollit aquest vespre de dimarts l’acte commemoratiu “El diari que va fer història: 80 anys de la mort d’Anne Frank”. L’esdeveniment ha comptat amb un audiovisual narrat per Anne Frank (amb l’ús de la intel·ligència artificial) sobre la importància de la història. L’acte central ha estat una taula rodona que ha comptat amb la participació d’experts com la filòloga i periodista cultural, Roser Porta, l’historiador i tècnic de l’Arxiu Nacional, Pau Chica, el lingüista i historiador Claude Benet i l’historiador i cap de continguts del Memorial Democràtic de Catalunya, Josep Calvet.

Els ponents han ofert, a través de l’obra de Frank, una reflexió sobre com el llegat del diari més famós del món ha representat un símbol de la lluita per la dignitat i la memòria històrica i el rol de les dones durant la Segona Guerra Mundial. Porta, Chica, Benet i Calvet també han fet èmfasi en la situació que va viure Andorra durant l’Holocaust i les víctimes andorranes. Així mateix, han compartit els seus coneixements amb un col·loqui amb el públic que ha servit per a esclarir dubtes dels assistents.

Amb aquesta iniciativa, el Comú d’Encamp com apropar la figura d’Anne Frank a la ciutadania, especialment a les generacions més joves, i contribuir a mantenir la seva història com a recordatori del valor de la pau i la defensa dels Drets Humans.