Encamp: Comencen les estades del Barça amb l’equip de futbol sala

La secció de futbol sala del Barça lliurant una samarreta al cònsol menor d’Encamp (Comú)

Comencen les estades del Barça a Encamp amb l’equip de futbol sala, durant tres dies, i el seguiran les seccions d’handbol, hoquei i bàsquet femení. El comú d’Encamp ha rebut als membres i jugadors del Barça de futbol sala, que des d’ahir dimecres i fins dissabte faran els entrenaments de pretemporada a les instal·lacions del Complex Esportiu d’Encamp i a diferents indrets de la parròquia.

El cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascagnères, ha celebrat que des del comú es “continuï amb la tradició d’acollir al Barça, com ho fem cada estiu”. A més, ha destacat que enguany el club utilitzarà ja les noves instal·lacions del gimnàs “Sens dubte, el primer objectiu de construir les noves instal·lacions era oferir millors espais i serveis als residents de la parròquia, però, a més, s’afegeix el fet que sigui un atractiu per als clubs esportius que venen a preparar la temporada, i és que aquestes estades aporten activitat econòmica, tant a Encamp com al Pas de la Casa, que també n’acull”.

Per part del club, l’entrenador, Jesús Velasco, ha assegurat que “sempre és un plaer venir a Encamp”. A més, “aquest any estem molt sorpresos amb el nou gimnàs. Ha sigut un gran encert i donem l’enhorabona al comú, perquè veritablement és un lloc acollidor, molt ampli i on ens hi trobarem segur molt a gust fent els entrenaments”.

D’altra banda, un dels porters i capitans de l’equip, Dídac Plana, s’ha sumat a la felicitació pel nou gimnàs i ha assegurat que des del club “venim contents, amb la il·lusió de quan comença una nova temporada. A més, tenim el privilegi de tenir els espais i l’entorn d’Encamp, que ens faciliten la preparació”.





Entrenament amb els infants de l’Àrea de Jovent

L’equip convertirà, demà divendres, un dels seus entrenaments en un moment especial, ja que amb els infants de l’Àrea de Jovent es farà una activitat conjunta a la pista polivalent del Complex Esportiu d’Encamp. Durant la trobada, que es preveu iniciar a les 11:30 hores, els petits podran veure de prop com es preparen els jugadors i formar part dels diferents exercicis que realitzen habitualment. A més, tindran l’oportunitat d’interactuar amb els professionals i de fer-los una petita entrevista al finalitzar.