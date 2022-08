Encamp clourà les activitats esportives d’estiu, aquest dissabte, amb una matinal de cycling

Encamp clourà aquest proper dissabte, 3 de setembre, les activitats esportives d’estiu a l’aire lliure, amb dues sessions de Cycling Natura a la terrassa panoràmica de Solanelles. L’activitat consistirà amb una primera sessió a les 10.30 h i una segona a les 12.30 h. Es podrà accedir fins a la zona gratuïtament amb el Funicamp. Per a la primera sessió la sortida serà a les 10 h, i per a la segona a les 12 h, sempre i quan s’hagi fet reserva prèvia, que és obligatòria.

El comú oferirà un petit refrigeri compatible amb l’activitat física als assistents per a celebrar la finalització de la tercera edició de les activitats esportives d’estiu a l’aire lliure.

L’activitat esportiva és gratuïta i està destinada a persones majors de 14 anys (els assistents de 14 a 17 anys hauran d’anar acompanyats per un adult). La reserva prèvia es podrà realitzar a partir del dimecres 31 d’agost trucant al telèfon del Complex esportiu, +376 732 700, o bé per internet al web comuencamp.ad a l’apartat de reserva d’activitats.

Les activitats esportives a l’aire lliure van programar-se per primera vegada durant la pandèmia, per a poder fer compatible l’activitat esportiva amb les restriccions sanitàries, i la bona resposta de participació va portar al comú a ampliar l’oferta, de manera que aquesta tercera edició ha contemplat activitats a les viles d’Encamp i del Pas de la Casa, com el ioga, aiguagim, sumba, circuit training, cycling i marxa nòrdica fins un total de cent activitats durant els mesos de juliol i agost amb sessions especials a Sant Romà de les Bons, Engolasters o Abelletes, vinculant esport i natura.