Encamp clou un cap de setmana de plena ocupació en hotels i restauració gràcies a l’Spartan Race

Encamp clou un cap de setmana de plena ocupació en hotels i restauració de la parròquia gràcies a l’Spartan Race una de les curses d’obstacles més dures del món que s’ha desenvolupat aquest cap de setmana, sense incidents, enmig de fortes mesures de seguretat sanitària que ha portat 1.500 participants, 500 per dia, el màxim possible per complir amb el protocol que s’ha aplicat rigorosament tant en el circuit de la cursa com en tots els espais públics on s’ha desenvolupat.

Els participants han destacat que l’esdeveniment ha estat a l’altura del que s’esperava i que ha sorprès el recorregut i l’entorn on s’ha desenvolupat, per la combinació de l’entorn urbà i les zones de muntanya i alhora per l’aplicació de les mesures de seguretat.

Durant el cap de setmana s’han celebrat les quatre tipologies de carreres, Sprint, Beast, Ultra i Super, en diferents categories que ha suposat tenir obstacles repartits per tota la vila d’Encamp, les Pardines, Engolasters, els Cortals,…

Laura Mas, cònsol major d’Encamp, ha agraït a tots els treballadors comunals la tasca prèvia i durant el cap de setmana per aconseguir que la cursa s’hagi desenvolupat sense incidents i amb seguretat. I ha fet extensiu l’agraïment a la resta de d’entitats del país, així com als voluntaris que han fet possible l’esdeveniment.

La cònsol major ha insistit “volem agrair la col·laboració de tots els veïns i veïnes que han posat a disposició espais privats perquè ha estat clau per aconseguir un bon resultat” i ha volgut agrair la comprensió per les possibles molèsties durant el cap de setmana pel tancament de dos carrers i alguns aparcaments i ha conclòs “entre tots estem aconseguint que la parròquia esdevingui una destinació de turisme esportiu de referència”.

Des de l’organització, Àngel Sanz, director general de l’Spartan Race Espanya, ha reiterat que el nou recorregut de la cursa “ha estat a l’altura de l’anterior i, fins i tot, el supera” i ha fet un balanç molt positiu d’aquesta primera Spartan després del confinament i ha considerat que “l’essència no es perd i el repte era adaptar-se i s’ha aconseguit”

Spartan Race i el Comú d’Encamp han tancat un acord per als propers 3 anys amb l’arribada i la sortida al centre de la vila encampadana.

Encamp enguany és vila europea de l’esport 2020 i aquest esdeveniment s’inclou en les accions de la celebració d’aquest reconeixement europeu.