Encamp celebra el Dia Mundial de la Poesia amb un recital poètic d’Eduard Escoffet

La Sala de teatre de La Valireta ha acollit aquest dilluns al vespre l’acte commemoratiu del Dia Mundial de la Poesia, que des de fa anys organitzen de forma conjunta el Comú d’Encamp i el Govern d’Andorra. La proposta d’enguany, un espectacle de poesia sonora del poeta Eduard Escoffet i el recital de poesia dels aprenents de català, han omplert la sala de teatre de La Valireta.

L’acte commemoratiu s’ha iniciat amb la benvinguda per part de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, que ha destacat l’objectiu d’actes com aquest és “apropar la poesia i la literatura a tothom“, així com “aprendre i conèixer nous formats i noves formes de gaudir de la cultura”.

La cònsol major ha agraït la participació en tots els assistents i col·laboradors de l’esdeveniment i ha destacat que des del Comú d’Encamp “estem molt contents de poder celebrar aquest acte amb gairebé plena normalitat i comptar amb la participació de tots els voluntaris i aprenents de català”.

Des del 2010 s’organitza aquest acte des del servei de biblioteques del Comú d’Encamp i des de fa uns anys també amb la col·laboració del Govern d’Andorra. La cònsol major ha recordat que la commemoració del Dia Mundial de la Poesia ja es va iniciar la setmana passada amb diferents actes com la presentació del recull de poemes, de Josep Dallerès, i els tallers infantils de poesia a la Biblioteca Comunal d’Encamp perquè els més petits descobrissin aquest art.

D’altra banda, la cònsol major ha destacat que enguany, l’acte commemoratiu “s’emmarca en l’Any Ferrater” en col·laboració amb tots els territoris de parla catalana, i per afegir-se a aquesta commemoració, la cònsol major ha llegit el poema de Gabriel Ferrater “Si Puc“.

Seguidament, la ministra de Cultura i Esports del Govern d’Andorra, Sílvia Riva, ha destacat el fet d’organitzar conjuntament aquest acte amb el Comú i la Biblioteca Pública, un acte que “cada any continua agafant embranzida” i ha afegit la importància del “reconeixement al voluntariat per la llengua, que es fa a través de la poesia”. La ministra ha començat el seu parlament amb un poema de Martí i Pol que parla d’Andorra.

L’esdeveniment ha continuat amb un recital de poesia per part dels voluntaris per la llengua i dels alumnes del col·legi María Moliner. Els aprenents de català del programa de voluntariat han recitat a Josep M. Capdevila, David Esteve i Bruna Generoso, autors premiats en el Concurs de poesia Miquel Martí i Pol, organitzat per la Biblioteca Pública del Govern. Mentre que els alumnes del col·legi María Moliner han recitat poemes d’Albert Ruiz Feijóo, Elena Aranda, Meritxell Cornella i Joan Ramon Marina, premiats en el mateix concurs.

Recital Non muttum , d’Eduard Escoffet

El punt final a l’acte commemoratiu l’ha posat el poeta Eduard Escoffet amb el seu recital poètic Non Muttum. Es tracta d’un recital que desborda els límits textuals i sonors de la poesia tradicional. Escoffet, acompanyat únicament de la veu, uns quants objectes, cassets i les bases enregistrades dels poemes, ha ofert un ampli ventall de treball amb la veu, el cos i l’espai. Tot plegat per fer més accessible un tipus de poesia que vol superar les fronteres lingüístiques i la idea que la poesia és només per a públics reduïts. Segons Escoffet “des de l’experimentació portar la poesia als orígens: compartir la veu i el text amb un conjunt heterogeni de públic”. Escoffet ha afegit que l’objectiu és “trencar amb la idea que la poesia és un món hermètic i només pels escollits“.

Escoffet ha practicat diversos vessants de la poesia (poesia visual, escrita, instal·lació, poesia oral i acció poètica), tot i que ha centrat el seu treball en la poesia sonora i el recital en directe. Ha publicat els llibres de poesia Gaire, El terra i el cel, Menys i tot, i el llibre d’artista Estramps.