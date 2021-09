Encamp celebra el dia internacional de la gent gran, l’1 d’octubre, amb diverses activitats

El comú d’Encamp celebrarà el dia de la gent gran el pròxim 1 d’octubre amb dues activitats per a majors de 60 anys. A partir de les 9:00 h del matí al cafè del poble, començarà un campionat de botifarra i per a poder-hi participar cal inscriure’s al Departament de Cultura i Afers Socials al carrer de La Valireta o trucant al 731670.

A partir de les 9:15 h a la plaça dels Arínsols serà el torn de la sessió magistral de Fit Dansa. En el cas que la meteorologia no acompanyi, l’activitat es durà a terme a la Sala de Congressos del Complex Esportiu d’Encamp. Les inscripcions també s’han de realitzar a la Valireta.

El Dia Internacional de la Gent Gran va ser fixat l’1 d’octubre per l’Assemblea General de Nacions Unides, en commemoració i reconeixement al col·lectiu de la gent gran.

El conseller de cultura i Afers Socials, David Cruz, ha explicat que “volem continuar en el repte de l’envelliment saludable i vetllar per una vellesa digna i segura”, per això, s’impulsen des del Comú moltes activitats per promoure l’activitat física, no només el dia internacional sinó durant tot l’any.

Reobertura del servei de menjador al Cafè del Poble a partir de dilluns 27 de setembre

A partir de dilluns, 27 de setembre, reobre el servei de menjador al Cafè del Poble en format presencial amb el mateix funcionament pre-pandèmia.

Fins a l’actualitat i des que va començar la crisi sanitària, el servei de menjador per a la gent gran es va adaptar convertint-se en un servei a domicili, en una primera fase i a posteriori en un servei de pic-nic. Donada la millora de la situació sanitària es torna al format habitual, en paraules del conseller “ja que el servei de menjador de forma presencial té el valor afegit de gaudir d’una estona de companyia, especialment per aquelles persones que viuen soles“.

Les reserves s’han de realitzar cada dia, de dilluns a divendres, abans de les 10 h del matí trucant al telèfon +376 731 670 (Departament de Cultura i Afers Socials).