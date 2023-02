Encamp celebra el consell de les Talles i subhasta els arrendaments dels cortons del 2023

Celebració del Consell de les Talles a Encamp (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha celebrat aquesta tarda de dilluns el tradicional consell de les Talles, en el qual s’ha aprovat l’ordinació dels Arrestos de la Taba, la normativa tradicional que regula l’aprofitament ramader de les pastures de muntanya. Posteriorment, s’ha celebrat la subhasta per a l’arrendament dels cortons del 2023.

La sessió ha comptat amb la presència del cap de Govern en funcions, Xavier Espot, i del ministre de Turisme i Telecomunicacions en funcions, Jordi Torres, així com del cònsol major de Canillo, Francesc Camp. Seguint la tradició, la parròquia de Canillo acollirà els cònsols d’Encamp a la subhasta dels cortons de la seva parròquia.

Els ramaders de la parròquia i els banders han participat en la subhasta, que en total ha posat a disposició dels assistents 7 terrenys de la parròquia. L’acte ha començat a campana tocada a l’Església de Sant Miquel, com s’acostuma a dir i fer.



Aprovada la segona fase del projecte d’ADN caní

Abans del Consell de les Talles, el Comú d’Encamp ha celebrat el consell ordinari del mes de febrer, on s’ha aprovat la segona fase del projecte d’ADN caní. Segons ha destacat la cònsol major, Laura Mas, aquesta segona fase compta “amb la signatura del conveni i el Laboratori Central de Salut Pública per a emmagatzemar les mostres que es prendran de les tifes de gos a la via publica”. D’aquesta manera, “som el segon comú en signar el conveni”.

Actualment, el 83% dels propietaris de cans censats a Encamp han sol·licitat el genotipatge. D’aquests, el comú en té identificats el 77%. La cònsol ha matisat que cal tenir en consideració “el decalatge que hi ha entre que els propietaris sol·liciten el genotipatge, van al veterinari i s’identifiquen els cans”.

La previsió és començar amb la identificació dels excrements canins a partir de la primavera. Les tasques es faran en coordinació entre el servei de neteja del comú d’Encamp i el servei de control d’animals, composat per banders i agents de circulació. La cònsol major ha assegurat que els diferents agents “ja han començat les formacions i que es faran controls a tota la via pública i als pipicans, on també és obligatori recollir les deposicions”. En cas que no se segueixi la normativa de genotipatge i recollida de les tifes, “s’aplicaran les conseqüents sancions”.



Aprovació de l’enllumenat públic per al Nadal 2023

Durant el consell de comú ordinari també s’ha aprovat l’adjudicació del concurs públic per al subministrament en règim de lloguer de motius per a l’enllumenat públic de Nadal i treballs complementaris per a la parròquia d’Encamp. L’adjudicació dels 10 lots previstos s’ha fet a l’empresa Novelec per un import de 121.951,50 euros anuals, el que suposa un import global de 487.806 euros per als quatre anys establerts per a la totalitat del contracte.



Compra de màquines per al gimnàs del Complex Esportiu

D’altra banda, durant el consell de comú d’avui dilluns s’ha aprovat el concurs de compra de 35 màquines destinades al futur gimnàs que s’està construint al Complex Esportiu d’Encamp. Segons ha destacat el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, “les màquines seran de força guiada, pes lliure, entrenament post trainning i també hi haurà equips cardiovasculars. L’import per a totes les màquines i altre material del gimnàs és de 180.000 euros”.

Finalment, durant el consell s’ha aprovat les obres de manteniment del Pont de Sant Miquel. Fernàndez ha assegurat que els treballs “consistiran en fer el manteniment de l’estructura del pont, que és de fusta, però que en cap moment es modificarà l’estètica. El pont té uns 25 anys i el que volem és garantir el manteniment, fent per exemple que el sol sigui antilliscant”. Les obres s’han adjudicat per un import de 120.000 euros.



Consell extraordinari per a verificar i proclamar les candidatures de circumscripció parroquial

A primera hora de la tarda, abans dels consell ordinari i del consell de les Talles, el comú d’Encamp ha donat lloc a un consell extraordinari per verificar i proclamar les dues candidatures presentades a la circumscripció parroquial a les eleccions al Consell General del proper 2 d’abril del 2023. Les candidatures han estat verificades i proclamades correctament.