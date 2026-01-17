Encamp celebra diumenge l’escudella de Sant Antoni

Després que el Pas de la Casa gaudís el passat dimarts de la seva escudella de Sant Antoni, aquest diumenge, 18 de gener, serà el torn per a Encamp. El centre neuràlgic de l’activitat gastronòmica serà a plaça de Sant Miquel. A la vegada, es duran a terme els tradicionals encants, la subhasta benèfica d’aliments. Els encants tindran lloc a les 13 hores, mentre que l’escudella es començarà a servir a les 13:30 hores. L’organització recorda que hi haurà racions per a celíacs.
Aquesta celebració, declarada Festa d’interès cultural i patrimoni immaterial d’Andorra des de 2010, és un esdeveniment que el Comú d’Encamp, amb la implicació i la col·laboració popular, manté viva any rere any per a preservar una de les tradicions més emblemàtiques del país.
Els tiquets -cas que encara no s’hagin esgotat- es poden adquirir a l’oficina de Turisme d’Encamp a un preu de 2 euros –en el cas de només voler escudella- i de 8 euros si es desitja obtenir també el plat commemoratiu, que enguany està dedicat a la Torre dels Moros del conjunt històric de les Bons.