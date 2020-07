El Comú d’Encamp augmenta els interins d’estiu i contracta 87 joves estudiants durant els mesos de juliol i agost per treballar principalment al Departament de Joventut i Esports, al Departament de Turisme i al Departament de Cultura, com a monitors de les activitats d’estiu i com a informadors turístics i culturals, entre altres.

Avui dimecres 1 de juliol han començat a treballar un total de 48 i la resta ho faran el dia 1 d’agost. Durant la primera jornada s’ha realitzat diferents accions formatives específiques de cadascuna de les àrees i han estat rebuts per part dels directors dels Departaments. També s’inclou en la formació el curs inicial en matèria de Seguretat i Salut en el treball que enguany, degut a la implementació de les mesures sanitàries relacionades amb la COVID-19, s’ha efectuat via on-line.

El Comú ha ampliat en 10, les places respecte a l’any passat, i hi ha hagut un total de 122 sol·licitants. Aquest programa que fa anys que es desenvolupa a la parròquia permet als joves participants, estudiants de formació professional o bé universitària, que puguin durant l’estiu tenir una primera oportunitat laboral per acumular experiència i generar uns ingressos. Alhora aquest programa permet ampliar els efectius necessaris per incrementar els serveis d’atenció turística i les activitats per a joves i infants a la parròquia durant els mesos d’estiu.