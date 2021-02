Encamp aprova per unanimitat el nou reglament de prestacions socials

El Consell de Comú d’Encamp ha aprovat avui per unanimitat un nou reglament de prestacions socials per poder ajudar a les famílies i persones en risc d’exclusió social i fer front a les conseqüències de la pandèmia.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha explicat que des de l’inici de la pandèmia s’han estructurat ajudes i mesures de reactivació econòmica per salvaguardar els llocs de treball però “calia adaptar el reglament de prestacions socials per poder donar resposta també a les famílies i persones en risc d’exclusió social amb la finalitat de fer els ajuts més accessibles, justos i equitatius” segons la situació de cada nucli de convivència. La cònsol major ha agraït la tasca de tots els grups polítics per haver consensuat un text que dona resposta a les necessitats actuals de la ciutadania.

El consol menor, Jean Michel Rascagnères, ha explicat que en el redactat del nou reglament no s’ha inclòs un llistat de les ajudes directes per un tema jurídic i per poder atendre àmpliament les possible ajudes i fer front a les necessitats que poden sortir tenint en compte la incertesa del moment. El cònsol menor s’ha compromès a l’elaboració d’un document informatiu per a poder garantir que la informació sobre les possibles ajudes a percebre arribi a tots els ciutadans.

Principals canvis del nou reglament

Els principals canvis han estat per exemple, incrementar el llindar econòmic per a poder accedir als ajuts, eliminar el requisit d’un any mínim de residència, la inclusió en les prestacions socials excepcionals les que siguin per motius de salut amb els corresponents certificats mèdics o incloure la possibilitat d’atorgar un ajut per al pagament de tributs comunals. La nova ordinació també incrementa el sistema de control i de comprovació de la documentació justificativa.

“Estem satisfets del treball que s’ha fet conjuntament”, entre majoria i minoria, ha assegurat el líder dels socialdemòcrates a Encamp, David Rios. En aquest sentit, ha aplaudit que s’hagin introduït la majoria de les propostes provinents del treball del comitè local de PS+Independents, entre les que destaca “l’augment important” de la posició bancària per permetre a les famílies accedir a les ajudes. En aquest punt, Rios ha explicat que inicialment estava situat als 1.000 euros, i que ara les famílies podran tenir més diners al banc per poder accedir a alguna ajuda del Comú. Així mateix, ha assenyalat que s’ha millorat el redactat d’alguns punts, “que no quedava clar el que es pretenia”.

Tot i això, des de PS+Independents han manifestat que “creiem oportú” que es regulin les ajudes de tipus dineràries o monetàries. Així, Rios ha explicat que malgrat el reglament preveu que es puguin atorgar aquest tipus d’ajuts econòmics, aquests no estan desenvolupats. “El reglament no especifica ni les quantitats, ni en quins casos es poden donar aquestes ajudes ni en quines condicions es poden rebre”, ha exposat Rios, afegint que la majoria “no ha volgut plasmar-ho” al reglament perquè entenen que amb el “calaix de sastre” que representa un article sobre prestacions extraordinàries ja s’hi dona cobertura.

Altres punts del Consell de Comú

La sessió d’avui ha servit també per aprovar el cost definitiu de les obres de remodelació de les avingudes i per aprovar una prolongació de sis mesos de la moratòria parcial per a la instal·lació de terrasses a l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa.