Encamp aprova el pressupost amb 35 milions d’ingressos i una inversió d’11,3 milions euros

El Comú d’Encamp ha aprovat aquest dijous el pressupost per al 2022 amb un import de 35.004.228,67 € amb els vots a favor de la majoria i d’Agrupament Encampadà i el vot en contra del PS+Independents. El pressupost preveu una inversió d’11, 3 milions, un 23,36% més que l’any 2021 i una xifra que suposa el 32% del pressupost.

Entre les inversions previstes destaca el nou parc de l’Ossa, que inclou tres edificis de serveis (Àrea de Jovent, Llaç d’animació, servei de circulació, un bar) un nou aparcament i el soterrament d’un carrer al centre de la vila. Les inversions inclouen també l’ampliació del Complex Esportiu, la segona fase del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa, el pla de Reforma i Manteniment de voravies 2022 o l’embelliment del nucli tradicional del Tremat, entre altres.

La cònsol major, Laura Mas, ha assegurat que “les inversions previstes en aquest pressupost determinaran en positiu el futur d’Encamp i del Pas de la Casa” i ha explicat que les inversions previstes suposen “importants transformacions urbanes per aconseguir una parròquia amb més qualitat de vida i millors serveis”.

La cònsol major també s’ha referit al fet que “el Comú d’Encamp té la capacitat financera suficient per afrontar aquests nous projectes” i per això ha explicat que “la previsió d’increment de l’endeutament ronda els 4,8 milions d’euros per poder realitzar aquestes inversions necessàries”.

Des de l’inici del mandat, Encamp ha invertit aproximadament uns 16 milions d’euros que en paraules del consol major “ens han permès millorar els serveis comunals”, com per exemple una nova llar d’infants al Pas de la Casa, la remodelació de les avingudes i la zona de Sant Miquel o cinc nous aparcaments, entre altres, que s’han finançat amb els ingressos i només un préstec a llarg termini, que segueix situant l’endeutament entre els més baixos de tots els comuns, al voltant del 70% d’un màxim del 200%. L’increment de la despesa financera, es situa al voltant de l’1%.

D’altra banda, els socialdemòcrates han expressat la seva preocupació per la gestió pressupostària que s’està fent, per la qual la majoria de projectes acaben presentant sobrecostos importants respecte al pressupostat inicialment. Per això han votat en contra, tant del projecte de pressupost com de les adjudicacions de les obres de construcció del Parc de l’Óssa i de l’ampliació del gimnàs del Complex Social i Esportiu d’Encamp.

El líder socialdemòcrata encampadà, David Rios, ha exposat “la sensació de pèrdua de temps” que han tingut els consellers de PS+Independents en l’exposició i debat del projecte de pressupost, vis que el que van aprovar l’any passat “s’ha alterat substancialment” i “no serveix de gaire” perquè després hi ha moltes desviacions. Rios ha insistit que la majoria “ha anat a allò fàcil” i “ha renunciat a una gestió eficient”, doncs no es prescindeix de res.

Amb els mateixos arguments, han votat en contra de les adjudicacions de la construcció del Parc de l’Óssa -recordant que el pressupost inicial era d’uns 4,5 milions d’euros i ara s’adjudica per 8,4 milions-, i de l’ampliació del gimnàs del Complex Social i Esportiu -que es considera un exemple de “malbaratament pressupostari de primer grau”, ja que costa 2,2 milions d’euros, el que equival a un terç del cost de la guarderia del Pas de la Casa, i és una obra sobredimensionada-.

El nou parc de l’Ossa d’Encamp, molt més que un parc de lleure

El nou parc de l’Ossa serà una realitat a partir del 2023 després que el Consell de Comú d’Encamp hagi adjudicat les obres d’execució del que serà la nova zona de lleure, tres edificis de serveis, un d’ells per a infants i joves, un nou aparcament cobert i el soterrament del carrer de la Molina per un import de 8.362.043,32 €, milions d’euros, a l’empresa Promocions i obres gec, SA que ha obtingut la màxima puntuació al concurs públic.

El concurs d’idees que va inspirar aquest projecte, avalat posteriorment per una votació popular i un jurat, ha inclòs les propostes dels diferents grups i departaments comunals i ha esdevingut conjunt d’elements: el parc de lleure per un costat, més tres edificis de serveis, un aparcament, un nou vial… La cònsol major ha celebrat que “aquest era un projecte que tots portàvem al programa, per tant, celebro que tiri endavant”.

Laura Mas ha afegit que “invertirem prop de 8 milions d’euros per transformar el centre d’Encamp i no només per fer un parc“. El projecte ha estat votat a favor pels consellers de la majoria i la consellera d’Agrupament Encampadà i en contra pels consellers de PS+Independents.

S’adjudiquen les obres de l’ampliació del Complex Esportiu

Entre els projectes d’inversió previstos també s’hi inclou l’ampliació del Complex Esportiu per guanyar un nou espai més ampli i diàfan i millorar les instal·lacions actuals. El projecte que es va presentar el passat mes d’octubre, ha estat adjudicat per un import de 2.196.829,65 milions d’euros, a l’empresa SIDECO, i les obres començaran, previsiblement, a partir del mes de febrer del 2022.

El projecte ha estat votat a favor pels consellers de la majoria i la consellera d’Agrupament Encampadà i en contra pels consellers de PS+Independents.

Congelació dels impostos

També s’ha aprovat també les noves ordinacions per al 2022, de manera que els impostos no es modifiquen, i una part dels preus públics tampoc, especialment els que afecten més directament a les famílies (escoles bressol, activitats d’infància i joventut en períodes escolars, activitats de gent gran…). Pel que fa a les taxes i la resta de preus públics, la gran majoria s’actualitzen el valor de l’IPC.

Llum verda a la nova ordinació de cabanes

El consell de Comú d’Encamp ha aprovat la nova ordinació per a la construcció de cabanes per tal de donar resposta a les necessitats associades a l’activitat agrícola i ramadera de la parròquia, al compliment de les normatives específiques relacionades amb la tinença i protecció dels animals i en els requeriments per a l’establiment de nuclis zoològics per a animals de companyia i per fer-ho compatible amb el entorn urbà endreçat i atractiu.

La substitució de l’enllumenat públic consisteix en el canvi de les làmpades o lluminàries actuals, majoritàriament de vapor de sodi o vapor de mercuri, per unes de tecnologia LED, molt més eficients i que suposaran un estalvi als consistoris de l’ordre del 30%.