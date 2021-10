Encamp aprova contractar un crèdit per 8 milions d’euros

La sessió del Consell de Comú ha aprovat també la contractació d’un préstec a llarg termini, 20 anys, de 8 milions d’euros per finançar les inversions previstes de millora de les instal·lacions comunals i les de nova creació.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que aquest préstec “serveix per finançar mesures de reactivació econòmica, d’embelliment i de millora de les instal·lacions i dels serveis comunals” i ha citat l’última fase de la llar d’infants del Pas de la Casa, la remodelació del carrer Sant Jordi, els nous aparcaments o les millores a la zona aquàtica del Complex Esportiu, entre altres.

Laura Mas ha explicat que “l’endeutament ja estava previst en el pressupost d’enguany, però fins ara a finals d’any no ha estat necessari contractar el préstec” i ha assegurat que “tal com diu l’informe d’intervenció el Comú té la capacitat financera per assumir aquest endeutament sense problema“. L’endeutament del Comú després d’aquesta contractació es situarà en una ràtio del 65,9% (molt per sota del màxim permès que és del 200%).

En aquest sentit, els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Encamp han assenyalat que el nivell d’endeutament parroquial s’està enfilant de tal manera que en un any gairebé es doblarà el deute actual, que se situa al voltant dels 13 milions d’euros. Al seu entendre, eI crèdit aprovat aquest dijous no estava previst al pressupost del 2021. Els socialdemòcrates atribueixen aquest sobre endeutament a un seguit de projectes que s’estan tirant endavant de manera sobredimensionada.

És el cas del Parc de l’Ossa, per exemple. El líder dels socialdemòcrates d’Encamp, David Rios, ha recordat que des PS+Independents es va acceptar el primer sobre cost (dels 4,5 milions previstos inicialment als 6,5 milions que es calculava que costaria el projecte escollit) perquè havia estat l’opció més votada en el procés de participació ciutadana, però que se seria molt estricte i no es recolzarien nous sobre costos. Avui ja es valora el parc en 8,5 milions d’euros, segons les xifres exposades per Rios, i que el converteixen una obra “faraònica”.

És per això que des de les files socialdemòcrates s’ha volgut deixar constància en acta de la demanda ja formulada davant la comissió corresponent, per la qual es demana d’eliminar algun element, com podria ser la llacuna, i dimensionar millor el projecte.

Al parc s’hi sumen d’altres obres, algunes no contemplades en el pressupost i d’altres que es poden reduir per encabir-les en un “pressupost més raonable”, ha continuat el líder de PS+Independents d’Encamp, que ha assegurat que estan preocupats per aquesta situació, ja que són “infraestructures que es poden dimensionar i creiem que la majoria no ho fa” i ha destacat que caldria fer “una gestió més acurada dels diners públics”.

En aquest sentit, el número 2 de PS+Independents d’Encamp, Enric Riba, ha recordat el cas del projecte de concessió de Prada de Moles, es parla que el Comú haurà de fer front a entre 10 i 12 milions d’euros tampoc previstos, per la qual cosa l’endeutament comunal es podria triplicar sobre l’actual.

Nous portals web

El comú d’Encamp traurà a concurs la l’actualització i renovació de les webs institucionals, la corporativa, que conté tot el contingut relacionat amb l’administració electrònica i la informació general, i la de turisme, amb contingut destinat al visitant, per adaptar-les als nous formats i fer-les més accessibles i atractives tant per als ciutadans com per als turistes.

Per altra banda, el comú promou també la creació d’un Scape City (un joc de pistes i enigmes a l’aire lliure) que tal i com ha explicat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, s’impulsa aquest projecte amb l’objectiu de crear un nou producte complementari a l’oferta turística actual “que es fonamenti precisament en els elements singulars del patrimoni natural i cultural de la parròquia com a mesura de dinamització econòmica i turística”.

Un nou aparcament de zona blava de 35 places al balcó del Solà

S’habilitarà una nova zona d’aparcament al balcó del Solà, amb 35 noves places d’aparcament per donar resposta a les necessitats d’aparcament d’aquesta zona, just al darrera del Complex Esportiu.