Encamp amplia l’oferta de les aventures de supervivència a la natura a cinc caps de setmana aquest estiu

El Comú d’Encamp ha presentat aquest matí de dimecres una nova edició de les aventures de supervivència a la natura, que enguany tindran lloc a Grau Roig entre finals de juny i durant tot el mes de juliol. Arran de l’èxit de l’any anterior, que va ser valorada pels usuaris amb un 9,5 sobre 10, l’oferta s’ha ampliat a tres experiències de dos dies amb una nit a la intempèrie, les quals es realitzaran el 27 i 28 de juny, l’11 i 12 de juliol i el 25 i 26 de juliol, i d’experiències d’un dia, de 10 hores de durada, que seran el 4 i el 18 el 18 de juliol.
La consellera de Turisme i Comunicació, Verònica Solsona, ha destacat que és “una proposta diferent i adequada per un país de muntanya” i que l’elecció de Grau Roig per a les aventures “permet que les persones puguin veure la diversitat que té el nostre territori en una ubicació diferent a la de l’any passat, que va ser als Cortals”.
La proposta immersiva per a aprendre tècniques essencials de supervivència torna a ser a càrrec dels experts de l’empresa JJ Adventure i està destinada per a adults i famílies amb esperit aventurer que vulguin desconnectar del ritme accelerat del dia a dia i reconnectar amb la natura.
La directora del departament de Turisme del Comú d’Encamp, Anna Canals, ha recordat que enguany “mantenim els preus de l’edició passada” i que la “capacitat màxima és de 10 grups, amb un màxim 40 persones” per activitat. Els grups seran reduïts per a garantir una atenció personalitzada i la màxima seguretat.
L’activitat s’ofereix en català i castellà, i poden participar-hi infants a partir de 9 anys. Els joves de 16 i 17 anys poden inscriure’s sense la presència dels pares o tutors sempre que presentin una autorització signada.
Per la seva part, Juanjo Sánchez, que serà l’encarregat de guiar les jornades previstes, ha subratllat la diversitat de flora i fauna i els recursos que es podran obtenir enguany, ja que “tindrem un cel més obert per a treballar els estels i els animals que es poden apropar de nit seran diferents als dels Cortals”. Sánchez també ha explicat que a les experiències els participants aprendran a fer foc, a com tractar l’aigua, reconèixer espècies de fauna i flora, entre altres, així com eines i tècniques d’emergència.
Calendari i preus de les activitats
La directora de Turisme i Reactivació Econòmica, Anna Canals, ha explicat el detall d’aquesta nova activitat que es repetirà en cinc ocasions aquest estiu. La modalitat d’experiència de dia, de 10 hores, es farà en dues ocasions, els dies 4 i 18 de juliol. Aquesta opció té un preu de 20 € per a adults (a partir de 16 anys) i 10 € per infants (de 9 a 15 anys).
Per a aquells que vulguin una experiència més immersiva, la modalitat de dos dies amb pernoctació a la intempèrie es durà a terme els dies 27 i 28 de juny, 11 i 12 de juliol, i 25 i 26 de juliol. El preu és de 45 € per adults i 20 € per infants. En aquesta versió ampliada, els participants compartiran moments al voltant d’una foguera, aprendran a fer foc per fricció amb la tècnica de l’arc, i faran un taller d’estrelles i orientació nocturna.
Les inscripcions s’han obert avui dimecres, 13 de maig, i es poden fer al web www.encamp.ad.