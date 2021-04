Encamp amplia l’oferta cultural amb un cicle de teatre nacional

El Comú d’Encamp ja ha posat a la venda les entrades del primer espectacle dels tres que conformaran la temporada de teatre nacional de l’any 2021. El Comú ampliar així l’oferta cultural de la parròquia amb tres espectacles protagonitzats per Líquid Dansa, la Jove Companyia Nacional i An-danda-ra, totes tres companyies andorranes.

El cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, ha explicat que “ampliem l’oferta cultural amb un cicle de teatre nacional” que portarà tres representacions teatrals de companyies andorranes a Encamp, una d’elles de recent creació que mereix un reconeixement especial, perquè està creada per i per a joves. El cònsol menor s’ha referit també a que “estem treballant amb l’ambaixada, si la pandèmia ens ho permet, per ampliar la programació, que de moment ja s’ha concretat amb una obra de teatre al setembre” en el marc de la Saison Culturelle que impulsa l’ambaixada francesa a Andorra, “després de l’èxit de l’anterior edició“.

El primer dels espectacles serà Caixa o Faixa, de la companyia Líquid Dansa, el pròxim 8 de maig a les 21:30 h a la Sala de Festes del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp. En una caixa es poden guardar sabates, joies, joguines, fotografies i fins i tot un tresor. Els records de tota una vida també s’hi poden guardar. Si una caixa pogués parlar, quantes històries podria explicar…un espectacle de música i dansa. El preu de l’entrada és de 12 euros.

El segon espectacle del cicle és “la tercera onada“, el primer projecte de la Jove Companyia Nacional d’Andorra que neix amb l’objectiu d’omplir el buit dins l’oferta cultural del país que hi ha en el teatre jove, tant d’espais de creació (fora de les escoles) com en l’oferta d’espectacles professionals per a joves, fet per joves. L’obra està dirigida per Juanma Casero i Irina Robles i apadrinada per Joan Antoni Rechi. La representació serà el dia 23 de maig a les 18 h de la tarda a la Sala de Festes del Complex, i el preu de les entrades és de 3 euros de 14 a 21 anys, de 5 euros de 22 a 30 anys i de 12 euros a partir de 31.

El cicle finalitzarà amb la representació de l’obra Garses, de la companyia An-danda-ra. La Contxa, la Teresa i la Lluïsa es coneixen des de l’institut, van ser amigues i ex-amigues, van anar a les seves respectives bodes, van tenir una filla cadascuna de la mateixa edat, que van ser amigues i després ex-amigues. Després d’estar set anys (i dos mesos) sense veure’s, una d’elles decideix que ja ha passat un temps prudencial i que és hora de… fer justícia. En clau de comèdia dramàtica, les protagonistes reviuen un tema de molta actualitat com és el bullying. L’obra es representarà el dia 6 de novembre a les 21:30 h a la Sala de Festes del Complex d’Encamp. El preu de l’entrada és de 12 euros.

Les entrades es poden comprar al web del Comú d’Encamp i a la Valireta.