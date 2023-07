Encamp adjudica les obres del nou parc infantil del carrer Bellavista

Zona on es construirà el parc infantil al carrer Bellavista (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha adjudicat avui dijous, a la tradicional sessió del consell de comú celebrada al Pas de la Casa, les obres per a la construcció del nou parc infantil del carrer Bellavista. Aquests treballs s’iniciaran a principis de setembre i es preveu que durin uns tres mesos.

El nou parc del carrer Bellavista constarà de mitja dotzena de jocs infantils, principalment de fusta de robínia, dins d’una nova zona arbrada, simulant un petit bosquet amb molta vegetació, incloent la plantació d’una quinzena d’arbres. Aquest nou espai estarà adreçat principalment a infants de 3 a 12 anys.

La nova zona lúdica serà enjardinada i combinarà, com a terra de seguretat, el cautxú amb l’escorça, fent una prova pilot de nous materials més naturals. El parc tindrà dos espais, que donaran peu a crear estructures en diversos nivells per a dinamitzar les zones de joc. Es preveu la instal·lació d’una font d’aigua, la col·locació de mobiliari urbà i el nou enllumenat públic. L’obra preveu també la construcció de la voravia, actualment inexistent, i l’adequació d’un nou espai separat i tancat per als contenidors de recollida d’escombraries.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “hem creat diversos espais verds per tota la parròquia, molt pensats per les famílies i que es complementen entre ells” i ha afegit “seguint amb la línia d’esdevenir una parròquia residencial de qualitat creem nous espais per a embellir l’entorn”

Les obres del nou parc infantil del carrer Bellavista, a tocar del Funicamp, han estat adjudicades per un import de 244.850,27 euros a l’empresa ENTRIMO Construccions SL guanyadora del concurs.





La protecció digital dels comuns, al dia

El Consell de Comú ha adjudicat també el contracte de serveis per a l’adequació a la normativa i la gestió integral de la ciberseguretat dels comuns d’Encamp, d’Ordino, de la Massana, de Sant Julià de Lòria i d’Escaldes-Engordany, ja que el concurs s’ha licitat de forma conjunta amb l’objectiu d’optimitzar els recursos comunals.

La ciberseguretat, entesa com a conjunt de mesures de protecció digital dels sistemes d’informació, té cada dia més rellevància degut a la creixent digitalització de les corporacions i implica una major exposició de les administracions a les noves amenaces de l’entorn digital. La creació de l’agència de cibersegurat i l’aprovació de diversos reglaments ha suposat la necessitat d’adequar les administracions a la nova realitat digital.

La cònsol major, Laura Mas, ha posat de rellevància la “necessitat de tenir coneixements molt específics i especialitzats per a fer front a les incidències en matèria de cibersegurat que és una gran amenaça avui en dia” i per altra banda “la importància de fer un treball conjunt entre administracions per a optimitzar els recursos”.

Mas ha explicat que, per un costat es farà tota l’adaptació a la normativa vigent, que es durà a terme en un termini d’un mes, i després s’han contractat els serveis de gestió i millora contínua i el servei de prevenció, detecció resolució d’incidències entorn a la ciberseguretat, per una durada de dos anys.

L’empresa adjudicatària és la UTE Awesome, SL + Wise Segurity Global, SL per un import de 33.437,20 euros, pel lot 1, de 127.806,76 euros del lot 2 i de 142.333,34 euros del lot 3 per als cinc comuns participants al concurs que cadascun assumiran proporcionalment a les seves especificitats una part d’aquest import.





Altres punts del consell de comú

Per altra banda, el consell de comú ha aprovat la nova ordinació del codi de conducta i bones pràctiques dels cònsols i consellers de comú, una addenda al conveni de col·laboració per al disseny, la construcció i el manteniment dels camins del Pla sectorial d’Infraestructures Verdes d’Andorra, fase 2, una ampliació de crèdit per a completar la millora energètica del recentment reformat edifici de serveis i l’aprovació definitiva d’una modificació puntual del POUPE. Finalment hi hagut una pregunta per part del PS + Independents sobre la concessió dels camps de neu.