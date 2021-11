Encamp adjudica el nou parc de lleure del Pas de la Casa per començar les obres passat l’hivern

El Consell de Comú d’Encamp ha adjudicat l’execució de les obres de construcció del nou parc de lleure del Pas de la Casa, que estarà ubicat a la zona coneguda com l’antiga duana.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “hem projectat el parc de lleure que demanaven els veïns del Pas de la Casa i hem inclòs el màxim de les peticions fetes pel Consell d’Infants”.

El parc tindrà dos nivells. La part superior de l’antiga duana connectarà directament amb el carrer del Ramal amb una escala. La nova zona de lleure tindrà jocs infantils i una zona de descans enjardinada a la part superior. A la part inferior, s’hi construirà un joc infantil de grans dimensions relacionat amb el món de la neu i s’adequarà una zona per a la pràctica esportiva. Es remodelarà l’aparcament d’autobusos i s’ampliaran les voravies per facilitar l’accessibilitat i millorar la connexió d’aquesta zona amb el centre del Pas de la Casa.

El projecte s’ha adjudicat per un import de 428.024,17 € a l’empresa Construccions ANTELO SL guanyadora del concurs.

Millora de l’eficiència energètica, reforma de la façana i planta baixa de l’edifici de serveis de l’antiga casa comuna

El Comú d’Encamp ha adjudicat les obres per a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici de serveis comunals de l’antiga casa comuna a l’avinguda de François Mitterrand, així com la reforma de la planta baixa i la façana exterior.

Actualment, aquest edifici acull els serveis de circulació i la policia. També acull Sercensa i els despatxos de diverses associacions de la parròquia. A la planta baixa hi ha els serveis de correus.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha anunciat que “estem fent un treball de millora de les instal·lacions, tant en la part visible per embellir la parròquia, com en les coses menys visibles, per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat”

L’antiga casa comuna és un edifici comunal molt cèntric del qual gran part de la façana dona a la remodelada avinguda. El projecte de millora de l’eficiència energètica permetrà també dur a terme l’embelliment de la seva façana exterior, la reforma de tota la planta baixa, el canvi de sistema de calefacció, de gasoil es passarà a aerotèrmica, per un import d’adjudicació de 475.443,19 € a l’empresa Construccions Entrimo SL.

El Comú d’Encamp ha iniciat un pla de millora de les instal·lacions comunals per adequar-les a la Llei d’Impuls de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic (LITECC), amb l’objectiu i compromís de reduir les emissions i el consum d’energia.

Ajuts per a les entitats esportives de la parròquia 2021-2022

El Comú d’Encamp ha atorgat els ajuts per a les activitats esportives del curs 2021-2022 a un total de 20 entitats per un valor de 368.879,76 €

El canvi de reglament que es va aprovar en el Consell de Comú d’Encamp del mes de setembre, ja s’ha vist reflectit en aquest atorgament de manera que aquelles entitats que han acreditat titulacions dels seus monitors i entrenadors han obtingut un import superior als anys anteriors.

Per un altra part els socialdemòcrates han expressat la seva preocupació per la gestió pressupostària que s’està fent. Rios i Riba han explicat que es pressuposten projectes per una quantitat i s’acaben adjudicant per molt més d’aquesta: “Si a cada projecte es dobla, tenim un problema i ens està preocupant”.

Així, a partir d’ara els consellers de PS+Independents votaran en contra d’aquests projectes que surtin del pressupostat. Fins en aquest moment s’abstenien, perquè volien fer notar que no estan en contra del projecte en si, sinó de la gestió pressupostària, “però ha arribat a un punt que no podem ser còmplices d’aquesta disbauxa pressupostària”.

En aquesta línia, Rios i Riba han assegurat que en cas que fossin els responsables del govern comunal “la nostra prioritat seria respectar el pressupost tant com poguéssim”, redimensionant, si fos necessari, el projecte per adaptar-lo “a les finances comunals i al sentit comú”. I “sobretot, no posant en perill la capacitat d’inversió dels propers mandats”. Així mateix, han exposat que “no veiem cap contenció de la despesa” i consideren que s’estan tirant endavant “obres faraòniques”, que al final acabaran incrementant el nivell d’endeutament.