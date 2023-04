Encamp acull fins dissabte l’Europeu U20 de voleibol amb sis seleccions

Presentació a Encamp de l’Europeu U20 de vòlei (Comú d’Encamp)

La sala polivalent del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp es transforma en l’escenari d’un nou esdeveniment esportiu, en aquesta ocasió l’europeu U20 de joves esportistes practicants del voleibol que participaran, del 4 al 9 d’abril, a la competició organitzada per la Federació andorrana i la CEV Small Countries Association, i que aplega sis seleccions nacionals: Luxemburg, Irlanda, Irlanda del Nord, Gibraltar, Liechtenstein i Andorra com a amfitriona.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha felicitat la federació per portar un esdeveniment esportiu d’aquest nivell al país i ha assegurat que “serà un bon entrenament per a l’acollida de la seu del voleibol durant els Jocs dels Petits Estats, el 2025”. El conseller ha animat a tothom a assistir als partits al Complex o veure’ls per internet.

El secretari d’Esports, Justo Ruiz, ha destacat “el voleibol s’està consolidant com un esport on la gent jove torna a competir” i ha afegit que és una motivació més “poder gaudir de dos referents com el Xavi Folguera [jugador en actiu a la lliga francesa] i Jose Garcia [actualment seleccionador nacional i ex jugador professional].

El president de la federació andorrana de voleibol, Xavier Folguera ha agraït “les facilitats del comú d’Encamp, cedint les instal·lacions i posant a disposició el personal per a poder organitzar aquest campionat” així com “al Govern d’Andorra pel suport i la col·laboració”. Folguera ha agraït als patrocinadors i a la CEV la confiança en Andorra.

El president ha explicat que les sis seleccions nacionals s’allotgen a Encamp i alguna d’elles, com Luxemburg, va arribar ja dissabte passat per a poder aclimatar-se. Folguera ha indicat que les delegacions sumen aproximadament un centenar d’integrants, entre jugadors i equips tècnics.

El seleccionador nacional, Jose Garcia, ha pronosticat que s’arriba a la competició en un moment bo i amb una fornada de jugadors amb experiència en la selecció absoluta que tenen molt bon nivell per a ser en aquestes competicions i davant la pregunta de si hi hauria opcions que la selecció andorrana fos a la final, ha dit de forma prudent però convençuda, que “hi ha opcions tot i el bon nivell d’algunes seleccions”

Durant la presentació, han estat presents l’actual jugador professional Xavi Folguera, que aquesta passada temporada ha competit a la lliga francesa i participarà en la competició com a adjunt d’entrenador, i el director de la competició, Agustí Boldú.





Calendari de la competició

5 d’abril

17.30 Luxemburg contra Liechtenstein

20.00 Andorra contra Gibraltar

6 d’abril

12.00 Irlanda del Nord contra Liechtenstein

14.30 Gibraltar contra Irlanda

17.30 Luxemburg contra Irlanda del Nord

20.00 Andorra contra Irlanda

Les semifinals seran divendres a les 17 i a les 19:30 h, i la final serà dissabte 8 d’abril a les 19 h. La cerimònia de cloenda tindrà lloc just després de la final i es farà l’entrega dels trofeus.





Seguiment de la competició al Complex Esportiu d’Encamp i per Internet

La competició es pot seguir com a públic, al Complex Esportiu, accedint a les instal·lacions pel carrer del Pedral. L’entrada és gratuïta.

En aquest Enllaç es pot fer el seguiment en directe de la retransmissió oferta per la Federació Andorrana de Voleibol.