Encamp acollirà el Campionat Europeu de Petits Estats U17 de vòlei platja

Nino Marot i Xavier Folguera (Comú d’Encamp)

Encamp serà la seu del Campionat Europeu de Petits Estats U17 de vòlei platja, que tindrà lloc del 25 al 27 de juliol a les pistes de voleibol de la piscina de La Mola. La competició se suma a les activitats que es fan a la parròquia aquest estiu en el marc d’un acord de col·laboració entre el Comú d’Encamp i la Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) per a dinamitzar les pistes de la parròquia.

En aquest sentit, el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha remarcat que dins de l’acord destaquen “tres actes importants. Un és el campionat, després tenim el torneig de Festa Major d’Encamp, que se celebrarà el 15 d’agost” i segueix la línia del que ja es va fer durant la Festa del Poble. Finalment, “tenim les tardes de petits tornejos amb monitors i el suport de la federació, on es fan tot un seguit d’activacions del vòlei platja”.

Aquesta darrera activitat té lloc els dimarts (fins al 26 d’agost), de les 19:30 h a les 22 h, i acull participants de totes les edats. Per a més informació o per a inscriure’s cal contactar amb la federació al telèfon +376 890 381 o a través del correu electrònic fav@fav.ad.

D’altra banda, les pistes també es poden reservar de forma particular en horari d’obertura de la piscina.





Acolliment del Campionat Europeu de Petits Estats U17

Pel que fa al campionat que acollirà aquest cap de setmana Encamp, el president de la Federació Andorrana de Voleibol, Xavier Folguera, ha destacat que Andorra “hi participarà amb dos equips en les categories masculina i femenina”. Els jugadors per parelles seran: Lucas Prenas i Ferran Martín; Isaac Garcia i Ot Comas; Amaya Besnier i Georgina Aller; i Aina Garcia i Naran Casamajor.

A més, hi haurà jugadors de diferents països, “com Islàndia, les Illes Fèroe, Irlanda i Escòcia”, entre d’altres.

En relació a l’acord de dinamització, Folguera ha assegurat que estan “molt contents” pel fet que Encamp “aposti pel vòlei platja”.

A més, ha afegit que des de la federació “estem sorpresos positivament pel gran acolliment que estan tenint activitats com els tornejos dels dimarts al vespre. Podem dir, per exemple, que el darrer dimarts hi havia 12 equips jugant, tant masculins com femenins”.





Línia de millora i foment del voleibol

D’altra banda, Marot ha destacat que el foment del voleibol per part del Comú d’Encamp té pes tant en la vessant del vòlei platja com en la modalitat de pista. “I és que per a nosaltres també és important, ja que tenim el Club Voleibol d’Encamp amb les modalitats masculina i femenina tant a Encamp com al Pas de la Casa”.

A més, ha recordat les darreres inversions que s’han realitzat en les instal·lacions esportives d’aquest àmbit, com “les que es van fer l’any passat per a millorar les pistes de vòlei platja de la piscina de La Mola”, on es va construir un mur de formigó armat per a sostenir l’aportació de sorra de platja, es va ampliar la profunditat del sorral arribant a 50 cm de profunditat, es va impermeabilitzar, arrebossar i pintar els murs existents i es va instal·lar una barana en el mur que confronta amb el riu. Tanmateix, es van col·locar nous pals metàl·lics per a la xarxa de voleibol, noves xarxes i un nou punt de neteja per als peus a la sortida del sorral. Tot plegat, segueix la voluntat del Comú de seguir millorant i fomentant els diferents espais esportius de la parròquia per a oferir un ventall ampli d’activitats apte a tots els públics i edats.