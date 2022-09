Encamp: a la venda les entrades de Soc Feliç, de Dàmaris Gelabert que obre el cicle de musicals infantils

El Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp acollirà el 24 de setembre el musical infantil ‘Soc Feliç’, de l’artista Dàmaris Gelabert. Les entrades s’han posat ja a la venda i es poden adquirir a comuencamp.ad. El preu és de 5 euros per als infants i 10 per als adults. Hi haurà dos passis: a les 11 h i a les 16 h.

L’espectacle donarà el tret de sortida al cicle de musicals infantils programat per a enguany. La iniciativa, que persegueix l’objectiu d’apropar la cultura a tots els públics, ja és una referència a la parròquia i en l’anterior edició va consolidar el seu èxit exhaurint totes les entrades dels musicals oferts. El cicle d’aquest any compta amb quatre obres i un total de set passis.

Pel que fa al musical que iniciarà el cicle, ‘Soc feliç’, es tracta d’una nova i sorprenent proposta que va més enllà dels concerts de la Dàmaris per a esdevenir un espectacle de teatre musical. Un homenatge a les arts escèniques: música, circ, titelles, dansa… i la màgia del teatre, on tot és possible. Una preciosa història sobre allò que fa realment feliç, sobre l’amistat, l’entrega als altres, els camins equivocats que cal redreçar i l’amor al teatre.

A l’escenari, la Dàmaris s’acompanya de la simpàtica i fidel Caterina i de David Cuspinera. Com sempre, la música esdevé l’eix transversal, amb una instrumentació brillant i inusual, interpretada en directe a dalt de l’escenari per tres músics.

Quatre musicals infantils, del 24 de setembre al 28 de novembre

El cicle de musicals infantils continuarà el 5 de novembre amb “Kalu”, de la companyia nacional Líquid Dansa. El fil argumental d’aquesta peça tracta sobre un nen de deu anys valent i somiador que es veurà obligat a enfrontar les seves emocions, les seves pors i els murs que no el deixen avançar. Les entrades es posaran a la venda el 17 d’octubre i, en aquest cas, hi haurà una única sessió, a les 17 h de la tarda.

El tercer dels espectacles infantils serà ‘El Meravellós Mag d’Oz’, per part de la productora Ymedio Esdeveniments Internacionals. El musical, que es farà el 19 de novembre, explica la famosa història de Dorothy i el seu gos Totó, que van ser arrossegats per un cicló cap a un país fantàstic. Les entrades es posaran a la venda el 9 de novembre per a les dues sessions previstes: una a les 11 h del matí i l’altra a les 16 h de la tarda.

El dia 17 de desembre el cicle acabarà amb ‘Frozen’. Aquest conte de Hans Christian Andersen, del qual Disney ha realitzat l’adaptació cinematogràfica, ha tingut un èxit enorme en la gran pantalla, i a Encamp podrem gaudir de la seva adaptació musical, en la qual els protagonistes viuran una aventura divertida, romàntica i plena d’emocions en un món de gel. Les entrades es posaran a la venda el 28 de novembre per a les dues sessions: a les 11 h i a les 16 h.

Totes les representacions es faran al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i el preu serà de 5 euros per a infants i 10 euros per als adults. Les entrades s’aniran posant a la venda de forma esglaonada a la web del comú.