En un mes el bus comunal serà gratuït a la Massana

A partir de l’1 de setembre, entrarà en vigor la gratuïtat del bus comunal. Aquest servei serà de lliure accés tant per als residents com per als turistes. Aquesta mesura, que té el doble objectiu d’afavorir la mobilitat sostenible i d’ajudar l’economia familiar, ha estat possible gràcies a la renegociació del conveni existent amb la concessionària, com ha explicat la cònsol menor, Eva Sansa.

El Consell de Comú ha donat llum verda a la gratuïtat del transport comunal, aprovant un suplement de crèdit de 6.000 euros, que es finançarà a través de Tresoreria.

En la mateixa sessió s’ha aprovat l’adjudicació de l’explotació i gestió de la Deixalleria de les Valls del Nord, mancomunada entre Ordino i la Massana, a l’empresa Pirinenca de Serveis. Sansa ha explicat que “l’objectiu de l’externalització és donar un millor servei als ciutadans optimitzant aquest equipament, ampliant els horaris i amb una gestió a càrrec d’una empresa especialitzada en residus”.

De fet, a banda de gestionar la Deixalleria, l’empresa també realitzarà activitats formatives i de conscienciació medi ambiental, especialment, sobre reciclatge. L’externalització del servei comportarà un estalvi d’uns 20.000 euros. A més, també s’inclou la possibilitat que l’empresa realitzi la recollida de trastos a la parròquia, en moments puntuals, per a donar suport a l’equip de via pública.

L’adjudicació s’ha fet per un import de 211.000 euros l’any, en concret, 127.000 seran assumits per la Massana i els 84 mil restants per Ordino. A partir de l’1 d’agost es farà una gestió compartida de transició entre els treballadors comunals i els de l’empresa. Al cap d’un parell de mesos, ja es traspassarà la totalitat de la gestió a Pirinenca de Serveis.

Altres temes de la sessió de comú:

D’altra banda, el Consell de Comú ha aprovat l’adjudicació parcial de les obres d’adequació del Parc de Santa Caterina, un espai que es vol destinar íntegrament als joves. Durant aquesta primera etapa, a més de l’enderroc i moviment de terres i instal·lacions elèctriques, ja es construirà una zona d’skate park, molt demanada pels joves, i un camp de futbol. Les obres començaran al setembre i es preveu que estiguin enllestides cap al novembre. De cara al 2022 es completarà aquesta fase amb una pista de bàsquet i es portarà a terme la segona fase, amb nous equipaments.

Un altre dels punts de l’ordre del dia ha estat la modificació de l’Ordinació Tributària per a afegir una nova quota de reserva especial adreçada als restaurants que serveixen menjar a domicili. En els darrers any, i sobretot a partir de la pandèmia, ha crescut la demanda d’aquest servei i els establiments massanencs s’hi han adaptat, però, els cal un espai per a poder estacionar els seus vehicles. La reserva d’espai tindrà un cost de 5,16 euros el metre lineal i l’horari d’ús serà de les 20 a les 00 h.

D’altra banda, el Consell ha aprovat una partida de 20 mil euros per a ampliar les accions de gestió forestal, un cop completades les previstes per a aquest any. El conseller Sergi Gueimonde ha remarcat que amb les tempestes de l’estiu i de l’hivern passats es va evidenciar la necessitat de mantenir els boscos saludables, ja que hi ha moltes zones d’habitatges a tocar del bosc i les intervencions realitzades van servir per a prevenir possibles incidències.

“És important recuperar la cultura de la gestió forestal, per a evitar riscos per als veïns i per a reduir el risc d’incendi”, ha matisat Gueimonde. De fet, a una de les zones on s’intervindrà, al bosc d’Escàs, fa poc, un arbre va caure sobre una teulada. També s’intervindrà al vedat de Xixerella, per a millorar l’activitat cinegètica, i a la pista del Pla de l’Estany.