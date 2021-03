En un dia de la Constitució marcat per la pandèmia, els comerços podran obrir

Una mesura que ha estat motivada perquè aquesta data sol ser una època d’afluència turística important, tot i que enguany, les restriccions a la mobilitat de l’entorn dibuixen un panorama molt diferent.

De fet, aquesta decisió ja es va aprovar l’any passat, tot i que a causa del confinament general, no es va aplicar.

Per segon any consecutiu, la pandèmia alterarà la celebració, que començarà a les dotze del migdia amb el concert tradicional organitzat per la Fundació ONCA.