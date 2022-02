Suspens per conèixer els guanyadors de les GSeries 2022

Nil Solans (GIAND), Romain Di–Fante (2RM), José Roger (SBS) i Maxime Emery (ICE Gladiators), iniciaran l’últim meeting de les GSeries 2022, com a líders de les seves respectives categories i amb clares opcions de proclamar-se vencedors del certamen. No obstant això, queden 40 punts per adjudicar (80 punts entre els ICE Gladiators) i la sorpresa pot produir-se en qualsevol de les categories.

La versió més curta i més ràpida del Circuit Andorra serà l’escenari

Després que les dues anteriors proves del certamen andorrà es disputessin en traçats que podríem catalogar de tècnics, per al comiat de la present edició de les GSeries, els organitzadors han cregut oportú preparar un traçat completament diferent en el qual, l’arribada a gran velocitat a la corba denominada “la peixera”, pot marcar diferències considerables a més d’algun ensurt imprevist.

En aquest traçat, tampoc podem deixar de destacar un dels punts complicats de la G3. La frenada, de sisena a segona velocitat, en la part inicial de “la parabòlica”, per negociar l’angle de 90° que enllaça, en aquesta ocasió, amb la llarga baixada de contra meta.

GIAND . Solans líder sòlid, però Ferré manté opcions

Després del lapsus de la G2, Nil Solans va veure perillar la seva condició de favorit al triomf. No obstant això, la reacció no va trigar a arribar i el pilot de LedFlash va recuperar bona part de la distància perduda, i en conseqüència les seves opcions a un títol que ja va aconseguir en el 2017.

El jove pilot de l’Automòbil Club d’Andorra, Raul Ferré, és l’únic que de sortida li pot discutir el títol de la categoria reina de les GSeries de la present temporada.

Tot sembla indicar que l’emoció estarà en la lluita per la tercera posició del podi. “Sito” i Gilberga, separats per un punt, a més de la pilot canària Christine Giampaoli, hauran de protagonitzar una actuació sense errors per estar en una posició d’honor.

2 Rodes Motrius ( 2RM ). Di – Fante i Baltolu , els que opten al títol

Són 10 punts els que separen a tots dos pilots que, per cert, són els que han obtingut els triomfs en els meetings anteriors (Di–Fante G1 i G3, mentre que Baltolu va guanyar en la G2). Així doncs, amb la mínima diferència esmentada, serà de vital importància veure qui s’adapta millor a un traçat que, com hem comentat, és molt diferent dels de setmanes anteriors. En l’aspecte emocional, el que millor gestioni la tensió del moment tindrà avantatge.

Clio ICE Trophy . A més de Di – Fante i Baltolu , Michel Lannepodenx també tindrà opcions

Els tres pilots francesos que des de la G1 han estat de manera regular en les posicions capdavanteres de la copa monomarca, estaran en el podi final. Faltarà veure en què ordre, això està en joc en la G4.

Side by Side ( SBS ). José Roger lluitarà pel ple de triomfs

Entre els buggys, amb la situació favorable al líder des del primer meeting (José Roger), queden per adjudicar les posicions restants del podi. Font, Gil i Cucharrera, hauran de posar tota la carn a la graella, per mantenir o millorar les posicions en les quals es troben abans d’iniciar-se la G4.

ICE Gladiators (Motos): Maxime Emery continua sent el principal favorit, encara que en aquesta categoria tot pot canviar

La categoria dels motards és l’única a la qual li queden 80 punts en joc. Així doncs, els 23 punts d’avantatge del líder (Emery) sobre els germans Espanya, no són una diferència insalvable per als rivals del veterà pilot francès.

En referència als inscrits a la G4, Àlex Bercianos ens fa el següent comentari: Laia Sanz i Mathieu Baumel seran els pilots del Dakar que vindran a acomiadar les GSeries. A més Marc Gené, que ja va competir en la G3, també repetirà en la pista del Circuit Andorra.

El meeting decisiu de GSeries 2022, començarà a les 17.00 hores del dissabte (dia 5). Tal com va succeir el dissabte passat, les previsions meteorològiques aconsellen als organitzadors començar una hora més tard del que es preveu, per mantenir l’estat de la pista en les millors condicions.