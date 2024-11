En quinze dies, milloren les reserves als pantans

Francesc Mauri

Pocs dies abans d’acabar octubre i, durant la primera dècada de novembre, les pluges van ser importants a Catalunya. Si fa un mes les reserves anaven baixant per a acostar-se al 25% a les Conques Internes, avui dia (19 novembre quan redacto article) se situa al 34%. Si ho comparem amb fa un any, la diferència és enorme. Fa dotze mesos era del 18,56%. En el cas de la Conca de l’Ebre, fa un any era del 36% i ara també, com les Conques Internes, s’acostava al doble. En aquest cas, un 66%.

Comencem repàs amb un dels pantans que menys ha rebut els beneficis de les pluges, el de Darnius-Boadella. Fa un any estava al 14% i ara es troba al 18%. I el que és més important. La pluja, a la seva conca ha estat minsa i, si plou, la resposta en reserves continuarà molt dèbil.

Viatgem al sud. Siurana, al Priorat puja del 4 al 9%. És una pujada molt gran perquè el 15 d’octubre estava gairebé al 0%. En el cas de Riudecanyes, fa un any al 4% i ara al 20%. En els dos casos, a més a més, les conques han quedat ben xopes. Això vol dir que si plou els pròxims mesos, hi haurà un augment de les reserves clarament.

Sau, al Ter, puja del 16% fa un any al 31%. Susqueda, el gran, aigües avall puja del 18 al 28%.

Si anem cap al Llobregat, l’únic pantà, La Baells puja molt. Fa un any al 24% i ara al 60%. El Cardener, afluent principal té Sant Ponç amb un 27% fa dotze mesos i ara al 44%. El gran de la conca i darrer pantà construït a Catalunya, La Llosa del Cavall, puja del 19% al 35%. Finalment dels orientals, Foix, s’ha emplenat. Del 54 al 100%. Fora de l’àmbit de les Conques Internes i l’Ebre, Ulldecona ha passat del 0 al 100%!

Anem cap al Segre i les Nogueres. Pujada espectacular en percentatge i, sobretot en volum absolut a Canelles. Del 16 al 50% (com dos pantans de la Baells sencers).

Oliana, al Segre, del 38 al 52%, però, el gegant de Rialb passa del 19% al 75%.

Per a acabar, anem cap a la Pallaresa. El gran de la conca, el de Sant Antoni, passa del 52 al 68%.

Estem molt millor, però, a les conques internes encara estem per sota del llindar considerat d’alerta que se situa al 40%. Convindria que plogués aviat per tal de no perdre aquesta inèrcia tan positiva de mullena en els sòls i les seves conques.