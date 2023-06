En projecció 42 nous pisos públics de lloguer assequible

Raul Ferré, Conxita Marsol, Xavier Espot, Olga Molné i Eva Sansa (SFGA)

El Govern adquireix dos edificis, propietat del Comú de la Massana, ubicats al complex immobiliari ‘Ribasol’ d’Arinsal per un import de 5.501.886,13 euros. Uns immobles que es destinaran a habitatges públics de lloguer a preu assequible i que, tal com ha avançat avui dimarts el cap de Govern, Xavier Espot, es preveu que estiguin preparats per a viure-hi durant el primer semestre del 2025.

Ho ha explicat en una visita realitzada aquest migdia juntament amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol; el ministre Territori i Urbanisme, Raul Ferré; i les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa.

Els dos edificis ja consten d’estructura, coberta i façanes –inclosa la fusteria– en correcte estat. D’aquesta manera, sols s’hauran d’executar les obres d’acabament de l’interior. Un fet que permetrà disposar dels 42 habitatges –21 pisos per cada edifici– d’una forma molt immediata. Abans, però, ja hi haurà disponibles altres pisos a preu regulat fruit de rehabilitacions. Els primers poden ser una realitat aquest mateix 2023, i la resta s’aniran cristal·litzant entre el 2024 i el 2025.

Espot ha afirmat que, justament, Ribasol esdevé un exemple del compromís de l’Executiu amb la sostenibilitat, també pel que fa a la promoció d’habitatges, ja que s’aprofita una edificació existent per a generar nous pisos i treure’ls al mercat del lloguer. També s’ha congratulat perquè la compravenda al Comú és alhora una mostra de la “necessària col·laboració entre administracions per a poder afrontar realitats que afecten els ciutadans del país”.

La compra d’aquests dos edificis d’Arinsal s’inscriu en els treballs del Govern per a impulsar un parc públic d’habitatges de preu assequible. Així ho ha emfatitzat la ministra Conxita Marsol, que ha remarcat que “l’habitatge és un dels problemes que volem afrontar de manera ràpida i decidida”.

En aquest sentit, la titular d’Habitatge ha celebrat que la nova legislatura comença amb la presentació del projecte de Ribasol, que sumarà progressivament projectes en marxa com ara al bloc de la Borda Nova a Andorra la Vella o el bloc a l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany. Un conjunt d’edificis que bastiran el parc públic d’habitatges del Govern, que es veurà nodrit també pels pisos del programa de compra o arrendament d’edificis sense ús.

El ministre Raul Ferré ha destacat alguns dels detalls del projecte de Ribasol, ressaltant que, amb l’anàlisi preliminar dels tècnics del ministeri que encapçala, es calcula que cada pis serà d’uns 60m2 i comptarà amb una sala d’estar-menjador-cuina, dues habitacions i una cambra higiènica-bany completa; a més cada habitatge comptaria, com a mínim, amb una plaça d’aparcament i traster.

Quant al cronograma de les obres, Ferré ha avançat que està previst que durant aquest juny es pugui adjudicar la redacció de projecte i direcció d’obra dels dos edificis. Posteriorment, a la tardor, es podrà licitar i adjudicar l’execució dels treballs d’acabament dels interiors per tal d’enllestir els dos edificis, el cost dels quals se situaria al voltant dels 5,5 milions d’euros. A tall d’exemple, encara hi manca per dur a terme les instal·lacions, tancaments interiors, paviments o els acabats.

La cònsol major de la Massana, Olga Molné, de la seva banda, ha felicitat el Govern per la rapidesa amb què tira endavant aquest projecte que permetrà que la parròquia compti amb dos blocs d’edificis amb habitatges de lloguer a preu assequible, un 10% dels quals es reservarà per a l’emancipació dels joves, i un 5% es prioritzaran per a usuaris de serveis socials.