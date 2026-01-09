En prealerta per nevades generalitzades a tot el país i amb una especial afectació al nord

Avís del Servei Meteorològic Nacional (SMN)
El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic Nacional (SMN) hagi emès aquest divendres al matí un avís taronja al nord i un avís groc al centre i sud del país per un episodi de neu. La previsió indica que a partir d’aquest mateix migdia s’intensificaran i es generalitzaran les precipitacions, i que durant la tarda la cota de neu baixarà a qualsevol altura.

El Servei Meteorològic preveu que l’episodi de més intensitat de la nevada serà al vespre d’avui divendres, i també aquesta nit i matí de dissabte. De cara a la tarda de dissabte, la previsió indica que la nevada s’anirà restringint al nord del país on persistirà fins a la nit. S’esperen acumulacions importants de neu al llarg de tot l’episodi, especialment al nord del país. Concretament, la previsió és que es puguin registrar gruixos al nord del territori de fins a 90 cm de neu a 2.500 metres, 40 cm a 2.000 metres, 20 cm a 1.500 metres i entre 5 i 7 cm a 1.000 metres.

El Servei Meteorològic explica que l’episodi de nevades anirà acompanyat de vent intens, amb ràfegues que arribaran als 70 km/h als fons de vall i 100 km/h als cims, de component nord-oest. També, preveuen que el vent serà encara més intens el vespre i nit de dissabte, i que a més, el torb dificultarà la visibilitat a parròquies altes.



Es recomana consultar l’estat de les carreteres abans de qualsevol desplaçament

En vista de la situació, Protecció Civil recomana a la ciutadania que anticipi els desplaçaments sempre que es pugui i consulti la informació de la xarxa viària a través de l’aplicació de mobilitat i a les xarxes socials oficials. També recorda que els vehicles han d’estar preparats amb els equipaments especials i és obligatori utilitzar-los quan les condicions meteorològiques així ho requereixen. Alhora, aconsella que es faci ús del transport públic i que s’eviti l’ús del vehicle privat sempre que sigui possible.

A hores d’ara tots els departaments (Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat, COEX i Cossos Especials) romanen atents a l’evolució de les previsions, que es poden consultar al web www.meteo.ad. I també, es poden consultar les indicacions habituals de Protecció Civil per a nevades i glaçades.



Prudència en les activitats en muntanya

El Servei Meteorològic també indica en l’actualització del butlletí d’allaus que està a nivell 3 de perill d’allaus amb possibilitats de desencadenament molt fàcil en alguns casos i vessants, que podrien assolir, puntualment, grans dimensions. A més, assenyalen que hi haurà molt mala visibilitat i un augment de la sensació de fred a causa del vent i la nevada que provocaran un fort torb.

En aquest sentit, es recomana prudència a l’hora de realitzar activitats a la muntanya i, en cas de fer-ne, en recorreguts marcats i segurs de les estacions d’esquí. Així, també es recomana anar en companyia, sempre equipats amb material de seguretat, i avisar de la sortida i recorregut a familiars o coneguts.

