‘En nom del pare’, de Dan Castillón, guanya el 12è Concurs de curtmetratges RECcrea

El Concurs de curtmetratges RECcrea celebra la dotzena edició mantenint una important participació de joves estudiants de tercer i quart de segona ensenyança, amb 25 treballs presentats ―quatre més que l’any passat― i un centenar de participants. El primer premi (val de 700 euros per a Pyrénées) ha estat per a En nom del pare, de Dan Castillón, del Liceu Comte de Foix. En segon lloc ha quedat La línia torta, de Larissa Vescance, Danna Zalazar i Martina Galera, també del Liceu, que han rebut un val de 500 euros. I el tercer guardó (val de 300 euros) ha recaigut en Mel Torres, Camila Tejero, Mateo Acosta i Lis Vidal, del Col·legi Janer, per Rutines. Els finalistes han rebut un diploma i un obsequi.
Durant l’entrega de premis, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que aquest concurs permet impulsar la creativitat audiovisual dels estudiants. “El cinema és un mirall de la societat, i els curts presentats ens demostren que heu aprofitat al màxim la fase de formació a càrrec d’Ull Nu i heu demostrat una força i un talent extraordinaris”, ha assegurat.
Segons el jurat, el curtmetratge guanyador “traspassa totes les línies del que s’espera d’una obra iniciàtica”. Es tracta d’una “peça amb una gran consciència del llenguatge cinematogràfic, que entén perfectament l’ús dels plans i la manera de construir una història a través d’ells, amb una mirada pròpia i molt madura. Tots els aspectes que conformen l’art audiovisual estan plenament pensats i treballats: des de la direcció d’art, a través de la caracterització i dels espais, fins a l’ús del so i de la música per a crear tensió i reforçar el relat”.
A més, segons es destaca a l’acta del jurat, En nom del pare té un guió i uns diàlegs “precisos i molt ben escrits, capaços d’explicar una història concreta mentre l’emmarquen dins d’un context polític i d’un passat compartit”. I el jurat conclou: “Un curtmetratge rodó en tots els sentits, sòlid tant en la forma com en el fons.”
En l’acte de lliurament dels guardons d’aquest vespre de dimarts també hi han participat el director del Departament de Política Lingüística, Joan Sans; el director de Màrqueting de Pyrénées, Feliu Camprubí; el membre d’Ull Nu i president del jurat del RECcrea, Marc Camardons, i la directora general de Ràdio i Televisió d’Andorra, Imma Jiménez.
El RECcrea és un projecte de dinamització organitzat pel Servei de Política Lingüística del Govern per a promoure la creativitat audiovisual en català entre els joves i que compta amb la col·laboració de l’Associació Ull Nu, el patrocini de Pyrénées i el suport d’RTVA i dels centres educatius participants. Inclou una fase formativa a les aules, a càrrec d’Ull Nu, que orienta els alumnes en l’elaboració dels guions i els curtmetratges, la direcció d’actors i la supervisió del treball audiovisual.