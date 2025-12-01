En marxa les obres del Prat del Senzill, a Sant Julià

La segona fase de les obres del parc del Prat del Senzill, a Sant Julià de Lòria, comencen aquest mateix dilluns, 1 de desembre, i tindrà una durada aproximada de 90 dies. Avui, doncs, es posaran en marxa els treballs, delimitant la zona d’obres entre el ‘pumptrack’ i la zona de petanca. Ambdues àrees continuaran operatives per al públic fins a les últimes setmanes de l’obra, moment en què s’ampliarà el recinte de treball per a completar els treballs pendents.
Durant aquesta fase es modificarà la disposició de les places d’aparcament i s’inhabilitaran temporalment la zona de lavabos i el magatzem. Per a aquests treballs, el Comú lauredià hi destinarà un total de 755.836,05 euros, incloent-hi el canvi de paviments, els treballs de paisatgisme i la instal·lació dels nous jocs del parc.
Aquest projecte va ser impulsat pel Comú de Sant Julià de Lòria a l’inici del mandat, motivat pel deteriorament de les instal·lacions i per la manca d’espais verds i d’oci al centre de la parròquia. Durant la primera fase, el projecte va comptar amb la col·laboració del Consell d’Infants del curs 2023-2024, que va proposar la creació del ‘pumptrack’, inaugurat el passat 13 d’octubre de 2024