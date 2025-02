En marxa les actuacions per a la millora energètica del Palau d’Esports de la Seu

Teulada del Palau d’Esports de la Seu amb les plaques fotovoltaiques (Aj. la Seu)

Un cop finalitzades, el passat desembre, les obres d’instal·lació d’una nova coberta al Palau d’Esports de la Seu d’Urgell, s’està duent a terme la segona fase d’aquesta intervenció amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica d’aquest equipament. Les actuacions que estan en marxa, i que tenen una durada prevista de tres mesos, consisteixen en tornar a instal·lar les plaques fotovoltaiques existents a l’antiga coberta i afegir-ne de noves fins a disposar de 267 mòduls i 636m2 de superfície generadora d’electricitat.

Paral·lelament, s’han instal·lat també dues bombes de calor per a produir aigua calenta sanitària mitjançant aerotèrmia i s’han adequat les instal·lacions de la sala de calderes per tal d’adaptar-les a la presència d’aquestes fonts d’energies renovables i millorar-ne la seva eficiència.

El tercer àmbit d’actuació se centra en l’actualització d’algunes mesures de previsió i seguretat en cas d’incendis en determinats espais del Palau d’Esports, per tal d’adaptar-les a les normatives en matèria d’incendis que s’han incorporat després de la construcció de la instal·lació ara fa prop de vint-i-cinc anys.

L’objectiu d’aquestes actuacions és augmentar l’ús d’energies renovables, per una banda en la producció d’aigua calenta i, per l’altra, aprofitant el sobrant de producció d’electricitat en els mesos d’alta radiació solar per a altres consums o sistemes elèctrics.

Les obres de col·locació de noves plaques fotovoltaiques i els treballs de millora en l’eficiència energètica tenen un pressupost de 153.452,20€ (IVA inclòs) i han estat adjudicades a l’empresa 4 Elements Renovables, SL.