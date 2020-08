En marxa les activitats estiu 2020 del Circuit Andorra – Karting Gené

Marc Gené i Alex Bercianos (Responsable del Circuit Andorra) han donat a conèixer el programa d’activitats per a l’estiu 2020, que el karting gestionat per l’expilot de Ferrari durà a terme en les instal·lacions del Circuit Andorra.

De les novetats que es proposen des del Circuit Andorra per a aquest període d’una temporada atípica, cal destacar la possibilitat d’utilitzar el circuit al complet (1 km), gràcies al fet que la pista està acabada d’asfaltar, poder disposar de 4 modalitats de karts (infantil, biplaça, adult i competició), a més que les instal·lacions estaran al servei del públic des de les 11.00 hores fins a 19.00 hores de manera ininterrompuda. Les activitats i aquest horari estaran vigents fins al 15 de setembre.

Marc Gené després de pujar a un dels karts i donar algunes voltes pel nou traçat ha comentat: “Les sensacions de rodar per tot el circuit han estat excel·lents, et dóna opcions a provar diferents traçades en una mateixa volta”. A més afegia: “Em sembla una gran idea la d’incloure un kart de competició en l’oferta als clients. No es tracta de kart top, però si té reaccions molt semblants als de millors prestacions”.

Per la seva part, Alex Bercianos ha mostrat la seva satisfacció de com s’estan desenvolupant aquests primers dies de l’estiu. Aquestes eren les seves paraules: “Estàvem convençuts que havíem de fer un salt qualitatiu per a fer front a la difícil situació que estem vivint. Crec que ho hem aconseguit, hem millorat l’oferta per a compensar aquests moments complicats”.

Destacar a més que el Circuit Andorra no ha deixat de costat les activitats que fins ara es feien habitualment amb motos i cotxes: “És evident, continuem potenciant amb material nou aquestes activitats perquè clients de diferents nivells de pilotatge trobin una mecànica amb la qual sentir-se còmodes en la pista. Esmentar que per a nosaltres és tan important l’aspecte formatiu com el lúdic. Totes aquestes activitats s’estan fent tenint en compte les mesures de seguretat que els diferents protocols de la Covid19 obliguen a les instal·lacions de les nostres característiques”.

No hi ha cap dubte que el Circuit Andorra s’està consolidant com un atractiu més del turisme que visita Andorra també a l’estiu.