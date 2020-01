A partir d’aquest dimecres entra en vigor la reforma del sistema sanitari, que introdueix la figura del metge referent. El 70% de la població ja ha designat el seu. Una de les novetats, com és la història clínica compartida, ha generat crítiques per part del Col·legi de Metges.

Fins avui 52.113 persones han designat el seu metge referent, xifra que significa gairebé un 70% de la població.

Des d’aquest dimecres serà obligatori en el marc de la reforma del sistema sanitari. Per tant un pacient dins la via preferent abonarà el 25% en la visita mèdica, mentre que fora d’aquesta via haurà d’abonar el 67%.

Però no cal alarmar-se si encara no s’ha elegit metge referent, ja que en la pròxima visita al metge es pot fer sense problemes, ha assegurat la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas.

Queixes dels metges per l’augment dels tràmits

Pel que fa a la històrica clínica compartida, un altre dels pilars de la reforma del sistema sanitari, els canvis han generat queixes del Col·legi de Metges, en considerar excessius i feixucs els tràmits que cal completar per elaborar la fitxa dels pacients.

Unes queixes que, segons Mas, des del ministeri de Salut han intentat corregir els darrers mesos, per exemple, amb formacions adreçades a metges i infermers. La secretària d’Estat explica que hi ha dues metgesses fent formacions i la CASS ha posat un número de telèfon només per als usuaris amb dubtes. “Si alguna cosa estem intentant és tenir el suport de totes les parts”.

Especialista referent per a malalties cròniques

Per a la visita a un especialista serà obligatori la derivació del metge referent. Però els pacients amb patologies cròniques, que requereixen visites contínues, podran designar un especialista referent i no els caldrà la derivació del metge de capçalera.

En el cas de la manca d’especialistes concrets a Andorra o una llarga llista d’espera, es podrà derivar a un de fora. La nova via preveu també una segona opinió mèdica per derivació del referent o amb una petició a la CASS.