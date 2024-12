En marxa la Fira de Nadal a Ordino amb “Les Jouets”

L’espectacle “Les Jouets”, de la companyia Mademoiselle Paillette ha obert la Fira de Nadal (Comú d’Ordino)

Aquest matí de divendres s’ha donat el tret de sortida a les festes de Nadal a la parròquia d’Ordino amb la inauguració de la Fira de Nadal, que ha omplert el carrer Major de vida i màgia gràcies a l’espectacle “Les Jouets”, de la companyia Mademoiselle Paillette. A la tarda, tindrà lloc l’encesa de llums als Jardins de la Casa Pairal a càrrec de l’Esbart Valls del Nord i tot seguit la soprano, Jonaina Salvador, i el pianista, Jordi Barceló, completaran la jornada amb una cantada de nadales.

La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha destacat durant la inauguració la singularitat d’aquesta fira i el compromís amb un model de consum sostenible i de qualitat. Per això ha volgut agrair als paradistes la seva fidelitat per escollir Ordino:

“Gràcies per marcar amb nosaltres la diferència amb altres fires i mercats. La vostra feina i el vostre producte de qualitat, és molt important i dona valor afegit, com dic, respecte a altres propostes més comercials i massives. Si volem un turisme sostenible i de qualitat, hem de donar suport a les empreses com vosaltres que conviden a un consum més ‘sostenible’, de proximitat i diferenciador”, ha reblat la cònsol Maria del Mar Coma.

La Fira de Nadal, que estarà oberta fins a les 14 hores d’aquest diumenge, 8 de desembre, ofereix més d’una vintena de parades d’artesania, gastronomia local i regals, situades al carrer Major i la plaça de la Closa. A més, s’han organitzat nombroses activitats per a tots els públics, com tallers, espectacles de carrer i una gimcana amb la tradicional recerca del Tió de Nadal.

Ordino convida residents i visitants a gaudir d’aquest entorn únic de muntanya, celebrant Nadal amb autenticitat, qualitat i un toc màgic.