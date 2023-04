En marxa la 4a campanya de donació de sang amb el BC Andorra

Presentació de la 4a campanya de donació de sang impulsada pel BC Andorra i Creu Roja (BC Andorra)

El BC Andorra i la Creu Roja Andorrana organitzen conjuntament la quarta campanya de donació de sang amb la voluntat de superar les 201 donacions del 2022. El club i la Creu Roja animen els seguidors, jugadors, socis, donants habituals o nous a apropar-se per a donar sang el dilluns 17 entre les 12 i les 20 hores. Les inscripcions ja es poden fer per la web: https://donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/

Aquesta és una campanya a iniciativa del club que es va dur a terme per primera vegada uns dies abans de l’inici de la pandèmia, el 9 de març del 2020, i que des d’aleshores s’ha afegit al calendari de donacions com una cita anual en la qual el format és sens dubte el més original. De totes les campanyes de donació de sang que s’organitzen a Andorra, és l’única que es fa en un pavelló esportiu i que agraeix el gest altruista dels donants regalant-los entrades per al partit del dissabte 22.

Els requisits per a poder donar són els mateixos de sempre, tenir entre divuit i setanta anys, pesar més de 50 quilos, haver donat per última vegada fa més de dos mesos i, sobretot, tenir ganes de fer un gest senzill que salva vides. Els donants podran optar entre les 15 franges horàries disponibles en intervals de 30 minuts a partir del migdia i fins a les vuit del vespre de dilluns vinent.

Aquesta quarta convocatòria vol superar les 201 donacions de l’any passat, el rècord de totes les edicions, i es marca com a objectiu assolir les 240 places disponibles, cridar l’atenció de nous donants, així com sensibilitzar sobre la donació de medul·la òssia. En aquest sentit i com s’ha fet en les darreres campanyes es facilita el procés, posant a disposició de tots l’opció de poder registrar-se i fer la primera extracció en el mateix moment que la recollida de sang. La campanya compta, com de costum, amb la col·laboració del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i del SAAS, entre d’altres.