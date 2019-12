El Festival de Música Antiga dels Pirineus engega el concurs de cartells per escollir la que serà la imatge de la seva desena edició. Per participar, ho podeu fer a través del seu web www.femap.cat/concurs-de-cartells fins el 24 de gener.

Amb aquest concurs, el festival vol estimular la participació i la creativitat dels artistes pirinencs, i alhora, fomentar la seva obra. Com cada any, només hi poden participar creadors dels municipis que formen part del festival, que enguany són: Alàs i Cerc, Alp, Avià, Bagà, Berga, Bossòst, Camprodon, Estamariu, Fontanals, Guàrdia de Noguera, Lladorre, Llanars, Llavorsí, Llívia, Organyà, la Pobla de Segur, Pesillà de la Ribera, Puigcerdà, Riner, Ripoll, Salàs de Pallars, Sant Joan de les Abadesses, la Seu d’Urgell, Sort, la Torre de Capdella, Tremp, Vall de Boí, Vilaller, els quatre municipis de les Valls d’Àneu, qualsevol de les parròquies d’Andorra, Isona i Conca Dellà i per últim, la Vansa i Fòrnols. Destacar aquests dos últims municipis que s’incorporen per primera vegada al festival.

El premi pel guanyador serà de 1.500 euros, mentre que els finalistes obtindran un passi per a dues persones per a tots els concerts del FeMAP 2020 i un exemplar del CD del festival. El concurs consta de dues fases: una primera on s’escolliran sis propostes finalistes, dues per votació popular i quatre per decisió d’un comitè tècnic format per membres del festival i representants dels municipis participants. Aquesta fase del concurs acabarà el 2 de febrer, moment en que començarà la recta final del concurs, on un jurat d’especialistes decidirà els cartells finalistes i el guanyador.

La decisió del jurat es farà pública a partir del 10 de febrer del 2020. Per decidir el cartell guanyador, el jurat valorarà els criteris d’originalitat, composició, impacte visual, claredat del missatge i ús d’elements relacionats amb el territori pirinenc la seva cultura i la seva iconografia. En la passada edició del 2019 es van presentar una trentena de propostes de diferents artistes pirinencs. La guanyadora va ser la jove Valença Castells de la petita població de Vilamolat de Mur amb la seva obra Natura musical. Per consultar les bases i enviar el formulari d’inscripció a www.femap.cat/concurs-de-cartells