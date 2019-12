El mestre del col·legi María Moliner empresonat per un cas d’abús sexual ha sortit aquest dimarts a la tarda de la presó. El Tribunal de Corts n’ha decretat la llibertat provisional. Tot i que la investigació continua, l’home de 32 anys i en presó preventiva des de mitjan desembre, podrà sortir del país si ho desitja en no haver-se decretat cap mesura restrictiva.

L’ambaixador d’Espanya que ha estat assabentat de la notícia, comunicada oficialment per la ministra d’Educació, la considera com la millor del Nadal. Àngel Ros, que ha recordat que el fet que s’hagués retirat alguna de les denúncies ja indicava la innocència del docent, ha afegit que s’ha posat en contacte amb la família del mestre per mostrar-los tot el seu suport.

Feia dues setmanes que el professor era a la presó després que es presentessin denúncies per abús sexual, dues en un primer moment i després tres més, que van ser retirades.