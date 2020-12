En les últimes 24 hores es detecten 52 nous casos i es donen 48 altes

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha actualitzat aquest dimecres la situació epidemiològica del Principat referent a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2. Després dels 52 nous positius i les 48 recuperacions de les últimas hores, han indicat que actualment hi ha 778 casos actius; d’aquest, 20 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell i 5 a la Unitat de Cures Intensives. A la planta COVID-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat. El titular de Salut ha destacat que “la pressió sanitària segueix presentant una davallada constant però lenta”, i ha emplaçat a la població a mantenir les mesures per tal que la tendència continuï.

Així, segons les autoritats sanitàres, la xifra total de casos des de l’inici és de 6.842 persones –5.984 corresponen a la segona onada– i el total de defuncions fins a la data es manté en 76. Les recuperations ja són 5.988.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 34 aules estan sota vigilància activa –9 total i 25 parcial– i 31 en vigilància passiva.