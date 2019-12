Aquesta setmana han entrat en funcionament dos semàfors per controlar la velocitat dels vehicles a la CG-3, en els trams de l’avinguda de les Moles, a Ordino, i de l’avinguda de l’Hortó, a Sornàs.

En els propers dies està previst que s’instal·lin dos semàfors més, als pobles de la Cortinada i a Llorts, que es posaran en vermell quan el vehicle no dugui la velocitat adequada. La mesura vol donar prioritat als vianants en els accessos als nuclis urbans de la parròquia. La seguretat viària ha estat una prioritat per al Comú d’Ordino, que ja va proposar aquesta solució a la Clota Verda i a l’entrada de la Cortinada per donar resposta a diferents inquietuds veïnals.

De fet, totes les millores que s’han fet a la via pública a la parròquia han tingut com objectiu dona prioritat a la seguretat dels vianants.