En funcionament, a la Seu, el servei d’acompanyament i cura puntual d’infants de 3 a 12 anys

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell té en marxa, coincidint amb les festes de Nadal, l’Espai de Joc. Es tracta d’un recurs municipal gratuït d’acompanyament i cura puntual d’infants de 3 a 12 anys, que es planteja amb l’objectiu de garantir el dret a la cura, facilitar la conciliació familiar, laboral i personal, i alliberar temps a les famílies.
El servei, destinat a nens i nenes que cursen des d’educació infantil 3 a 6è d’educació primària, s’ubica novament al Centre Cívic El Passeig i funcionarà fins al 30 de desembre. Durant les festes de Nadal, el 22, 23, 29 i 30 de desembre, estarà operatiu de 9 a 14 h i de 17 a 20 h, mentre que els dies 24, 27 i 31 de desembre obrirà de 9 a 14 hores.
La iniciativa ofereix diverses opcions lúdiques, joguines i materials per a fer manualitats, per tal que els infants gaudeixin d’una opció d’oci i lleure de forma acompanyada.
Inscripció i reserva de plaça
Per fer ús del servei cal donar-se d’alta de manera telemàtica. Una vegada formalitzada la inscripció ja es pot reservar plaça per quan es necessiti, però amb una antelació de 48 hores. La reserva s’ha de tramitar amb una trucada o WhatsApp al telèfon 607 334 062.
Conciliació familiar
La proposta, que ja es va engegar ara fa dos anys a la Seu d’Urgell, pretén generar “espais de conciliació que facilitin l’empoderament de les dones”, especialment d’aquelles que per determinades circumstàncies no disposen de mitjans o una xarxa suficient “per a fer front a necessitats de cura i atenció dels infants que tenen a càrrec”. És per això, que l’Espai de Joc s’adreça al conjunt de la població, però especialment a un seguit de col·lectius que tenen accés prioritari: famílies monoparentals, mares/tutores en situació de violència masclista o en situació d’atur de llarga durada, així com famílies amb altres càrregues o responsabilitats de cures, entre d’altres.
Temps x Cures
L’Espai de Joc forma part d’un pla impulsat i finançat pel Ministeri espanyol d’Igualtat i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, anomenat ‘Temps x Cures’. L’objectiu principal d’aquest pla és avançar en la corresponsabilitat pública vers les cures.